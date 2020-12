De UEFA heeft Danny Makkelie in de nacht van dinsdag op woensdag naar voren geschoven om woensdag het restant van Paris Saint-Germain-Istanbul Basaksehir te leiden. De Champions League-wedstrijd werd dinsdag in de beginfase bij een 0-0-stand gestaakt na een racistisch incident.

Het voorval vond plaats in de dertiende minuut, toen assistent-coach Pierre Webó van Basaksehir een rode kaart kreeg van Ovidiu Hategan. De Roemeense scheidsrechter zou er door vierde official Sebastian Coltescu op gewezen zijn dat hij "Ala negru" ('die zwarte man', red.) rood moest geven.

Het leidde tot veel tumult langs de zijlijn. Webó werd net als reservespits Demba Ba kwaad op Coltescu en Basaksehir eiste dat hij vervangen zou worden. Dat kon alleen als de Roemeen van rol zou wisselen met de VAR. De spelers van Basaksehir gingen daar niet mee akkoord en weigerden verder te spelen.

De UEFA maakte dinsdagavond laat bekend dat er een onderzoek is gestart en dat het restant van de wedstrijd woensdag vanaf 18.55 uur wordt gespeeld onder een compleet nieuwe arbitrage. 's Nachts werd besloten dat Makkelie afreist naar Parijs.

Paris Saint-Germain is ongeacht de uitslag tegen Istanbul Basaksehir al zeker van overwintering in de Champions League. De Turkse opponent weet al dat het is uitgeschakeld in het miljoenenbal en kan ook de Europa League niet meer halen.

De spelers van Istanbul Basaksehir weigerden dinsdag verder te spelen in Parijs. (Foto: Pro Shots)

