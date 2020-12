RB Leipzig heeft zich dinsdag ten koste van Manchester United geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Mede dankzij een treffer van Justin Kluivert won de Duitse club met 3-2 van de 'Red Devils'.

Kluivert stond een klein kwartier in het veld toen hij halverwege de tweede helft van dichtbij voor de 3-0 zorgde. Voor rust hadden oud-PSV'er Angeliño en Amadou Haidara de thuisploeg al op een comfortabele 2-0-voorsprong gezet.

Tien minuten voor tijd deden de bezoekers uit Manchester via een benutte strafschop van Bruno Fernandes wat terug. Paul Pogba kopte twee minuten later uit een corner van invaller Donny van de Beek de 3-2 binnen, maar verder dan die treffer kwam de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer niet.

Doordat de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir gestaakt is, is het nog onduidelijk of Leipzig met de zege ook groepswinnaar wordt in poule H.

Als PSG drie punten overhoudt aan de laatste groepswedstrijd, eindigen de Parijzenaars als eerste in de groep. Manchester United is ongeacht de uitslag van PSG-Basaksehir veroordeeld tot de Europa League.

