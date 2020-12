Ronald Koeman heeft met FC Barcelona naast de winst in groep G van de Champions League gegrepen. De Catalanen gingen dinsdag in Camp Nou pijnlijk met 0-3 onderuit tegen Juventus.

Barcelona was na vijf wedstrijden in de groepsfase nog zonder puntverlies en had zich thuis tegen Juventus zelfs een kleine nederlaag kunnen veroorloven, omdat het eerste duel in Turijn in 0-2 was geëindigd.

Het lukte Barcelona echter niet om de schade beperkt te houden. Al na een klein kwartier scoorde Cristiano Ronaldo vanaf de stip, nadat hij zelf in het strafschopgebied was gevloerd door Ronald Araúgo.

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, kreeg zeven minuten later een tweede doelpunt om de oren. Weston McKennie scoorde op aangeven van Juan Caudrado met een fraaie volley.

Juventus, waar Matthijs de Ligt de hele wedstrijd meespeelde, had ook na rust geen kind aan de thuisploeg. Ronaldo zorgde met zijn tweede penalty van de avond al snel voor 0-3, waarna Barcelona nog het geluk had dat een doelpunt van Leonardo Bonucci afgekeurd werd wegens buitenspel.

Juventus bovenaan door onderling resultaat

Juventus en FC Barcelona sluiten de groepsfase af met vijftien punten, maar op basis van onderling resultaat eindigt de ploeg uit Turijn bovenaan. Dynamo Kiev eindigt na een 1-0-zege op Ferencváros als derde in de poule en mag naar de Europa League.

Voor Koeman betekent de nederlaag een nieuwe tegenvaller in een uitermate moeizaam eerste seizoen. De ploeg beleeft de slechtste competitiestart in 33 jaar en staat in La Liga slechts op de negende plaats.

Chelsea niet langs Krasnodar met Vilhena

In poule E, waar alle beslissingen al waren gevallen, sloot Chelsea de groepsfase af met een gelijkspel thuis tegen FK Krasnodar: 1-1.

De Russen, met Tonny Vilhena in de basis, kwamen halverwege helft via Rémy Cabella op voorsprong op Stamford Bridge. Namens de thuisploeg, waar Hakim Ziyech ontbrak wegens een blessure, bepaalde Jorginho in de 28e minuut uit een penalty de eindstand.

Sevilla boekte in Frankrijk een eenvoudige 1-3-zege op Stade Rennes. Youssef En-Nesyri scoorde twee keer voor Sevilla, waar Karim Rekik in de basis stond en Luuk de Jong de hele wedstrijd op de bank bleef.

Voormalig AZ-speler Oussama Idrissi was belangrijk met een assist op de openingsgoal van Jules Kounde. Namens Stade Rennes redde Georginio Rutter vlak voor tijd de eer.

Chelsea en Sevilla vervolgen na de winter hun weg in de Champions League. Krasnodar gaat naar de Europa League, Rennes is uitgeschakeld.