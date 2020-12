De spelers van Istanbul Basaksehir zijn dinsdag in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain van het veld gestapt. Assistent-trainer Pierre Webó van de Turkse ploeg zou door de vierde arbiter racistisch zijn bejegend waarna de spelers collectief van het veld liepen.

Webó, voormalig international van Kameroen, was zwaar aangeslagen over een opmerking die de Roemeense vierde scheidsrechter Constantin Colțescu zou hebben gemaakt. Na een kort overleg besloten alle spelers van Basaksehir om van het veld te lopen.

Het is nog niet duidelijk of de wedstrijd in Parijs, die zonder publiek wordt afgewerkt, kan worden hervat. Voordat het duel werd onderbroken was er nog niet gescoord.

Paris Saint-Germain hoopt zich dinsdag te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Basaksehir is al uitgeschakeld in het miljoenenbal en kan zich ook niet meer plaatsen voor de Europa League.