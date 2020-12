De Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir is dinsdag gestaakt vanwege een racisme-incident rond de vierde scheidsrechter. Halverwege de eerste helft stapten de spelers van de Turkse club van het veld, waarna de wedstrijd niet meer werd afgemaakt.

Het incident speelde zich in de dertiende minuut af rond assistent-trainer Pierre Webó van Basaksehir. Uit televisiebeelden bleek dat de Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan aan vierde official Sebastian Coltescu had gevraagd welk staflid van Basaksehir hij een rode kaart moest geven vanwege commentaar op de leiding. "Ala negru ('zwarte man', red.)", antwoordde Coltescu over assistent Webó.

Daarop ontstond er consternatie in het Parc des Princes, waarna de spelers van Basaksehir en die van Paris Saint-Germain, waar de Nederlander Mitchel Bakker in de basis stond, van het veld stapten.

Basaksehir eiste vervolgens dat Coltescu zou worden vervangen. Dat was alleen mogelijk als de VAR de plaats van de vierde arbiter zou innemen, maar in dat geval had Coltescu de wedstrijd als videoscheidsrechter af moeten maken. De spelers van Basaksehir gingen daar niet mee akkoord en weigerden het veld op te komen.

Wedstrijd wordt woensdag uitgespeeld

De UEFA meldde dinsdagavond laat dat de wedstrijd woensdag om 18.55 uur onder een compleet nieuwe arbitrage wordt uitgespeeld. De Europese voetbalbond kondigde bovendien een grootschalig onderzoek naar het incident aan.

Basaksehir verspreidde kort na het incident een tweet met de tekst 'No to racism' en verschillende clubs uit Europa volgden dat voorbeeld. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die zelf openlijk supporter is van Basaksehir, sprak zijn afschuw uit en gaf aan te verwachtten dat de UEFA een onderzoek zou starten.

Door de zege van RB Leipzig op Manchester United (3-2) is Paris Saint-Germain ongeacht de uitslag van de wedstrijd tegen Basaksehir zeker van een plaats bij de laatste zestien. Basaksehir was al uitgeschakeld in het miljoenenbal en kon zich ook niet meer plaatsen voor de Europa League.

