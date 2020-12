De spelers van Istanbul Basaksehir zijn dinsdag halverwege de eerste helft van het Champions League-duel met Paris Saint-Germain collectief van het veld gestapt nadat assistent-trainer Pierre Webó van de Turkse ploeg racistisch bejegend zou zijn door de vierde arbiter.

Volg alles over de Champions League-duels van dinsdag in ons liveblog.

Webó, voormalig international van Kameroen, was zwaar aangeslagen door een opmerking die de Roemeense vierde scheidsrechter Constantin Coltescu zou hebben gemaakt. Na een kort overleg besloten alle spelers van Basaksehir om van het veld te lopen.

De spelers van Basaksehir eisten dat Coltescu zou worden vervangen en de UEFA gaf gehooraan dat verzoek. Omdat er geen vijfde scheidsrechter aanwezig is in het Parc des Princes worden de taken van de vierde official van afstand overgenomen door de VAR. De wedstrijd is om 22.00 uur hervat.

Paris Saint-Germain hoopt zich dinsdag te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Basaksehir is al uitgeschakeld in het miljoenenbal en kan zich ook niet meer plaatsen voor de Europa League.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League