Club Brugge is er niet in geslaagd voor het eerst in de historie de knock-outfase van de Champions League te bereiken. Ondanks een goal en een assist van Ruud Vormer grepen de Belgen dinsdag op bezoek bij Lazio naast de broodnodige zege: 2-2.

Club Brugge eindigt door het gelijkspel met acht punten als derde in groep F en gaat naar de Europa League. Lazio (tien punten) overwintert in de Champions League, net als Borussia Dortmund, dat met een 1-2-zege bij FC Zenit op dertien punten kwam en de groepswinst veiligstelde.

Club Brugge wist dat het op de laatste speeldag moest winnen in Rome om verder te gaan, maar keek na twaalf minuten al tegen een achterstand aan door een doelpunt van Joaquín Correa. Drie minuten later trok Vormer de stand gelijk door te scoren uit de rebound nadat Lazio-doelman José Manuel Reina een schot van Noa Lang los had gelaten.

De wedstrijd leek in het restant van de eerste helft door de vingers van Brugge te glippen. Ciro Immobile benutte een strafschop en Eduard Sobol werd van het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart.

Met tien man gaf de Belgische kampioen zich echter niet gewonnen en kwam het nog dicht bij een stunt. Hans Vanaken maakte een kwartier voor tijd uit een assist van Vormer gelijk, waarna diep in blessuretijd de lat de 2-3 van Charles De Ketelaere in de weg stond.

Dortmund wint bij historisch debuut Moukoko

Borussia Dortmund verzekerde zich van de groepswinst door de uitwedstrijd tegen FC Zenit met 1-2 te winnen. De al uitgeschakelde Russen stonden halverwege nog met 1-0 voor.

Dortmund wist na de tegengoal van Sebastian Driussi pas in het laatste half uur de wedstrijd te kantelen. Lukasz Piszczek maakte gelijk, waarna Axel Witsel zich dertien minuten voor tijd tot matchwinner kroonde.

Voor Youssoufa Moukoko was er een historische invalbeurt. Het Duitse toptalent, die bij een 1-0-achterstand in het veld kwam, is met zestien jaar en achttien dagen de jongste speler ooit in de Champions League.

