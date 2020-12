Hoewel Atalanta woensdag aan een punt uit tegen Ajax genoeg heeft om te overwinteren in de Champions League, gaat de ploeg niet gokken op een gelijkspel. Trainer Gian Piero Gasperini denkt de Amsterdammers dan in de kaart te spelen.

"Als we het initiatief aan Ajax laten, dan wordt het moeilijk om de volgende ronde te halen", verwacht Gasperini. "We moeten wel geconcentreerd verdedigen, maar we zullen pas verdergaan als we op onze eigen kracht vertrouwen."

Atalanta zorgde vorig seizoen voor een grote verrassing door de kwartfinales van de Champions League te halen, waarin het de latere finalist Paris Saint-Germain aan het wankelen bracht. Met acht punten uit vijf wedstrijden hebben de Italianen een goede kans om opnieuw door te dringen tot de knock-outfase, al mag dan niet verloren worden van Ajax (zeven punten).

"We staan er goed voor, maar moeten morgen ons uiterste best doen tegen een Europese grootmacht", zegt de 62-jarige trainer. "Zij zullen proberen ons achteruit te drukken met aanvallend spel, zoals ze dat ook in de andere wedstrijden gedaan hebben."

De Roon verwacht aantrekkelijke wedstrijd

Voor Marten de Roon komt de wedstrijd tegen Ajax op een goed moment. De middenvelder maakte twee weken geleden zijn rentree na een maand blessureleed en staat woensdag normaal gesproken aan de aftrap.

"Het is altijd leuk om terug te zijn in Nederland", zegt De Roon, die een aantrekkelijke wedstrijd verwacht. "Het zijn twee ploegen die op de aanval spelen, dus er zouden weleens veel goals kunnen vallen."

"Ajax doet het al jaren op zijn eigen manier, met een aanvallende filosofie. Wat dat betreft lijken we op elkaar. Maar onze opstelling en tactiek lijken niet op elkaar."

Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint al om 18.55 uur. Op hetzelfde tijdstip staan in Denemarken het al uitgeschakelde FC Midtjylland en groepswinnaar Liverpool tegenover elkaar.