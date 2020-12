PSG-Basaksehir ·

Het blijft wachten op een bericht uit Parijs. Beide teams zitten nog in de kleedkamer en via de officiële kanalen is nog geen melding gedaan over het lot van deze veelbesproken wedstrijd, ontsierd door een racistische opmerking van de vierde official. De kans is groot dat het duel, in de veertiende minuut stilgelegd, vanavond niet wordt hervat.