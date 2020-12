Zinédine Zidane sluit niet uit dat de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Borussia Mönchengladbach cruciaal wordt voor zijn toekomst bij Real Madrid. De Spanjaarden moeten winnen om zeker te zijn van plaatsing voor de knock-outfase.

"Nee, ik zou niet verbaasd zijn als ik word ontslagen", zei Zidane, die als coach van Real Madrid drie keer de Champions League won, dinsdag op zijn persconferentie. "De club zal doen wat die moet doen, zoals altijd."

Real is bezig aan moeizaam seizoen. De ploeg staat slechts vierde in La Liga en is bovendien nog allesbehalve zeker van overwintering in de Champions League. Een nederlaag tegen Gladbach zou uitschakeling betekenen en ook een gelijkspel is mogelijk niet toereikend.

"Ik ben niet bezig met mijn eigen toekomst, want daar ga ik niet over", zei Zidane. "Het enige dat nu telt, is de wedstrijd van morgen. Ik ben positief gestemd, het is een mooie kans om te laten zien waar we toe in staat zijn als team."

Zidane is niet bang dat de druk verlammend zal werken op zijn spelers. "Ze zijn gewend om wedstrijd zoals deze te spelen. We moeten onze emoties onder controle houden en op een goede manier toeleven naar de wedstrijd."

Sergio Ramos keert terug in de wedstrijdselectie van Real Madrid. (Foto: Pro Shots)

Zidane kan weer beschikken over Ramos

Het goede nieuws voor Zidane is dat hij woensdag weer kan beschikken over Sergio Ramos. De aanvoerder van de Spaanse kampioen liep vorige maand bij de nationale ploeg een dijbeenblessure op. Zonder de 34-jarige verdediger presteerde Real Madrid de afgelopen weken wisselvallig.

Real Madrid staat op de derde plaats in groep B met zeven punten uit vijf duels, evenveel als Shakhtar Donetsk en één punt achter koploper Gladbach. Internazionale heeft met vijf punten ook nog kans op overwintering.

De wedstrijd tussen Real en Gladbach begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van Björn Kuipers. Internazionale en Shakhtar Donetsk treffen elkaar in Milaan.