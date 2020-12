Robin Gosens is dinsdag opgenomen in de selectie van Atalanta voor het belangrijke Champions League-duel met Ajax. De verdediger testte zaterdag nog positief op het coronavirus.

Atalanta kondigde zaterdag al aan dat de virale lading in het bloed van de 26-jarige Gosens laag was. Daardoor hielden de Italianen er rekening mee dat het mogelijk om een valspositieve test zou gaan en daar lijkt het inderdaad op.

De club doet daar dinsdag geen mededelingen over, maar Gosens is wel opgenomen in de 23-koppige selectie. Datzelfde geldt voor onder anderen de Nederlanders Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers.

De 26-jarige Gosens is normaal gesproken verzekerd van een basisplek bij Atalanta. In tien officiële wedstrijden dit seizoen was de Duitse Nederlander goed voor twee doelpunten en twee assists.

Atalanta heeft zich in alle rust voor kunnen bereiden op de wedstrijd tegen Ajax, want de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini hoefde zondag niet in actie te komen in de Serie A. Het duel met Udinese werd afgelast vanwege hevige regenval.

De wedstrijd tussen Ajax en Atalanta begint woensdag om 18.55 uur. De Amsterdammers moeten winnen van de Italianen om te overwinteren in de Champions League. Bij een gelijkspel of nederlaag gaat Atalanta door.

