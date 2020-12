Twee maanden na zijn vertrek bij Ajax kan Noa Lang al historie schrijven met zijn nieuwe werkgever Club Brugge. De Belgen hebben dinsdagavond aan een overwinning op Lazio genoeg om zich voor het eerst in de geschiedenis voor de achtste finales van de Champions League te plaatsen.

"Dit is natuurlijk wel iets wat ik van tevoren als doel had toen ik deze transfer maakte", zei Lang maandag op de persconferentie. "We kunnen geschiedenis schrijven en hopelijk is iedereen binnen de ploeg zich daarvan bewust. Want hoe vaak krijg je als Club Brugge de kans om zo ver te komen in de Champions League?"

Club Brugge deed in het verleden al zeven keer mee aan de groepsfase van de Champions League, maar slaagde er nooit in om te overwinteren in het miljoenenbal. Met Anderlecht (2000/2001) en KAA Gent (2015/2016) zijn er slechts twee Belgische clubs die ooit de (eerste) groepsfase van de Champions League overleefden.

Het zal een hels karwei worden voor Brugge om zich bij Anderlecht en Gent te voegen. De ploeg van trainer Philippe Clement moet in Rome winnen van Lazio, anders gaat Brugge in het nieuwe kalenderjaar verder in de Europa League.

109 Samenvatting: Club Brugge-Lazio (1-1)

'Ruud Vormer noem ik papa'

De 21-jarige Lang realiseert zich dat zijn ploeg niet voor een eenvoudige opgave staat. Brugge speelde eind oktober thuis gelijk tegen Lazio (1-1). "Van die wedstrijd hebben we geleerd dat we onze kansen moeten afmaken. Ze misten vorige keer ook een paar spelers die er dinsdag wel bij zullen zijn, dus we moeten aan de bak."

Net als in de laatste drie Champions League-duels van Club Brugge kan Lang tegen Lazio normaal gesproken rekenen op een basisplek. De aanvaller, die voor de rest van het seizoen door Brugge van Ajax wordt gehuurd (met verplichte optie tot koop), voelt zich inmiddels op zijn plek in België.

"Onder anderen Ruud Vormer heeft me goed opgevangen. Hem noem ik papa", lachte Lang. "Ik voel mezelf ook met de wedstrijd fitter en sterker worden. De trainer laat me ook steeds wat langer staan. Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik moet hard werken en dan is het een kwestie van tijd voordat dat wel het geval is."

De wedstrijd tussen Lazio en Club Brugge begint dinsdag om 18.55 uur. Borussia Dortmund, dat al zeker is van overwintering, speelt in groep F nog een uitwedstrijd tegen het al uitgeschakelde FC Zenit.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League