Ronald Koeman is niet blij met het drukke speelschema van FC Barcelona in La Liga. De Nederlandse trainer ging zaterdagavond met 2-1 onderuit bij Cádiz en moet dinsdag al aantreden in de Champions League tegen Juventus.

"Als ze willen dat de Spaanse clubs goed presteren in Europa, begrijp ik niet waarom we voorafgaand aan Champions League-duels zo laat op zaterdagavond moeten voetballen", zei Koeman, die met Ousmane Dembélé weer een speler door een blessure zag uitvallen, maandag op een persconferentie.

"Wanneer het zo doorgaat zullen we ongetwijfeld nog meer spelers kwijt gaan raken. Wij hebben als enige ploeg al vijf uitwedstrijden gespeeld om negen uur 's avonds. Dan zijn we pas rond 4.30 uur weer thuis. Als we vervolgens woensdag weer moeten voetballen, hebben we nog een dag extra om te herstellen, maar nu niet."

Koeman kan tegen Juventus naast Dembélé ook niet beschikken over onder anderen Gerard Piqué, Ansu Fati en Samuel Umtiti. Barcelona is al geplaatst voor de knock-outfase van het miljoenenbal.

FC Barcelona verloor zaterdagavond met 1-0 van Cádiz. (Foto: Pro Shots)

'Fantastisch dat Ronaldo en Messi zo lang op dit niveau acteren'

Het treffen tussen Barcelona en Juventus, dat ook al zeker is van een plek bij de laatste zestien, is ook het weerzien tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Bij de vorige ontmoeting tussen de twee clubs in oktober (0-2-zege voor Barcelona) ontbrak Ronaldo nog vanwege een blessure.

"Het is fantastisch dat deze twee voetballers, de beste spelers van de afgelopen vijftien jaar, al zo lang op dit niveau kunnen spelen. Ik bewonder ze allebei om hun eigen kwaliteiten. Je gaat mij ook niet horen zeggen dat een van de twee beter is, want ze zijn beiden ongelooflijk goed."

De wedstrijd tussen Barcelona en Juventus begint dinsdag om 21.00 uur. Het duel staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler.

