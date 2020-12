Atalanta komt dit weekend niet in actie in de aanloop naar de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdag. Het competitieduel met Udinese is zondag afgelast vanwege hevige regenval.

De wedstrijd in Udine zou zondag om 15.00 uur gespeeld worden, maar werd uitgesteld vanwege de plassen op het veld. Omdat de omstandigheden niet verbeterden, werd een uur later besloten om een streep door het duel te zetten.

Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd wordt ingehaald. Er is alleen bekendgemaakt dat beide ploegen op een latere datum tegenover elkaar zullen staan in Stadio Friuli.

Atalanta reist deze week af naar Amsterdam voor de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Ajax. De ploeg van coach Gian Piero Gasperini heeft in de Johan Cruijff ArenA aan een gelijkspel genoeg om te overwinteren in het miljoenenbal.

Ajax kwam zaterdag al in actie en kende een verre van ideale aanloop naar de Europese midweek, want de Amsterdammers verloren in eigen stadion verrassend met 1-2 van FC Twente.

