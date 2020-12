Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt door Fred woensdagavond niet uit het veld te halen in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (1-3-verlies). De Braziliaan ontsnapte in de eerste helft nog aan rood, maar werd na rust alsnog weggestuurd.

Het was al opmerkelijk dat scheidsrechter Daniele Orsato in de eerste helft geen rood trok toen Fred een lichte kopstoot uitdeelde aan Leandro Paredes. De arbiter ging op aanraden van de VAR wel naar het scherm, maar gaf vervolgens 'slechts' geel aan de middenvelder van Manchester United.

"Fred mocht van geluk spreken dat hij mocht blijven staan. De scheidsrechter maakte daar een fout, maar dat kan gebeuren", zei de 47-jarige Solskjaer na de wedstrijd in Manchester op zijn persconferentie volgens de BBC.

De Noorse coach had ervoor kunnen kiezen Fred uit het veld te halen om een eventuele tweede gele kaart en een ondertalsituatie te voorkomen, maar liet dat na. Twintig minuten voor tijd moest Fred alsnog vertrekken na een risicovolle sliding, waarbij hij zowel de bal als Ander Herrera raakte.

'Fred speelde een goede wedstrijd'

Vlak daarvoor had Marquinhos PSG al op voorsprong gezet en met tien man was United niet meer bij machte om terug in de wedstrijd te komen. Neymar zorgde in blessuretijd voor de beslissing op Old Trafford.

"Fred speelde een goede wedstrijd, maar vanwege die gele kaart in de eerste helft had ik hem er misschien wel uit moeten halen. Op basis van zijn spel was er overigens geen reden om hem te wisselen", benadrukte Solskjaer.

Door de nederlaag tegen PSG verzuimde Manchester United zich voor de achtste finales te plaatsen en is de kans aanwezig dat 'The Red Devils' na de winterstop in de Europa League moeten uitkomen. De ploeg van Solskjaer speelt volgende week een uitwedstrijd tegen RB Leipzig en mag die (in principe) niet verliezen.

Stand in groep H 1. Manchester United - 9 (+6)

2. Paris Saint-Germain - 9 (+3)

3. RB Leipzig - 9 (-2)

4. Istanbul Basaksehir - 3 (-7)

