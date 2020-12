Frank Lampard vindt dat Olivier Giroud woensdagavond nog maar eens heeft bewezen hoe belangrijk hij is voor Chelsea. De Fransman, die dit seizoen amper speeltijd krijgt, bezorgde 'The Blues' met vier doelpunten de overwinning bij Sevilla (0-4).

"Het is ongelooflijk knap als je op dit niveau vier keer weet te scoren tegen zo'n sterke tegenstander", zei een lovende Lampard op zijn persconferentie. "Het is meer dan terecht dat hij een staande ovatie kreeg bij zijn wissel. Ik ben heel blij voor hem."

De 34-jarige Giroud maakte zijn eerste treffer in de achtste minuut en kwam daarna pas in de tweede helft weer tot scoren. De spits is pas de tweede Chelsea-speler ooit die in een Europese wedstrijd vier doelpunten maakt. Peter Osgood ging hem in september 1971 voor.

"Hij is de ultieme professional en ik denk dat zijn cijfers bij het Franse elftal en in de Champions League dat inmiddels ook wel laten zien", zei Lampard. "Toen ik hier aan de slag ging, kon ik gelijk de positiviteit voelen die 'Oli' uitstraalt. De manier waarop hij wil trainen, maar ook de manier waarop hij anderen wil motiveren."

'Giroud is een voorbeeld voor andere bankzitters'

De lovende woorden ten spijt; Giroud wordt dit seizoen niet veel ingezet door Lampard. De 105-voudig international stond tegen Sevilla pas voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap en als hij eenmaal in mag vallen, speelt hij vaak niet meer dan twintig minuten.

"Olivier is een geweldig voorbeeld voor onze talenten en voor de spelers in de selectie die ook niet altijd op veel speeltijd kunnen rekenen. Dit laat zien dat ze hard moeten blijven trainen en als ze wél een keer mogen invallen, dat ze dan moeten spelen zoals Olivier tegen Sevilla heeft gedaan", aldus Lampard.

Giroud zelf wilde niet te hoog van de toren blazen na zijn hoofdrol of zijn onvrede uitspreken over zijn reserverol. "Als ik op het veld sta, ben ik de gelukkigste man die er kan zijn. Ik probeer geduldig te blijven, vertrouwen te houden en iets extra's aan het team toe te voegen. Maar het voelt altijd goed om historie te schrijven."

Door de vier goals van Giroud verzekerde het Chelsea van Hakim Ziyech zich van groepswinst in de Champions League. Sevilla was net als de Londenaren al zeker van een plek in de achtste finales.

