Met de ontknoping van de groepsfases van de Champions League en Europa League in zicht is voor een flink aantal clubs al duidelijk of ze ook na de winter Europees voetbal spelen. Een overzicht van de geplaatste clubs.

Champions League

Laatste zestien: Bayern München, Manchester City, FC Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, FC Barcelona, RB Leipzig en PSG.

Verder in Europa League: FC Krasnodar, Club Brugge, Dynamo Kiev en Manchester United.

Europa League

Laatste 32: AS Roma, Arsenal, Slavia Praag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada, PSV, Leicester City, SC Braga, Lille OSC, AC Milan, Villarreal, Royal Antwerp, Tottenham Hotspur, Dinamo Zagreb, Hoffenheim, Rode Ster Belgrado.

