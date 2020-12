Paris Saint-Germain heeft woensdag een grote stap gezet naar de knock-outfase van de Champions League. De Franse topclub boekte in groep H een belangrijke 1-3-overwinning op Manchester United. In poule E deed spits Olivier Giroud van zich spreken met liefst vier treffers namens Chelsea.

Neymar zette PSG op Old Trafford al vroeg op het goede spoor toen hij alert was na een gekraakt schot van Kylian Mbappé. United, waar Donny van de Beek op de bank begon, kwam nog voor rust op 1-1 door een van richting veranderd schot van Marcus Rashford.

In de tweede helft kregen beide ploegen mogelijkheden en was het PSG dat scoorde. Nadat invaller Mitchel Bakker nog een kans had gemist, was het aanvoerder Marquinhos die van dichtbij voor 1-2 zorgde. In de extra tijd maakte Neymar een belangrijke derde treffer, wat betekent dat het onderling resultaat nu in het voordeel van de Fransen is.

PSG heeft nu net als concurrenten United en RB Leipzig negen punten. Leipzig en United treffen elkaar in de laatste speelronde, terwijl PSG thuis tegen het al uitgeschakelde Istanbul Basaksehir speelt en er dus goed voorstaat.

Leipzig hield eerder op de avond zicht op de volgende ronde dankzij een miraculeuze 3-4-zege bij Basaksehir. De Duitsers stonden met 0-2 en 1-3 voor en leken door drie fraaie goals van Irfan Kahveci gelijk te spelen, maar in blessuretijd zorgde oud-FC Groningen-spits Alexander Sørloth alsnog voor de winst.

78 Neymar scoort al vroeg voor Paris Saint-Germain op Old Trafford

Giroud de grote man bij Chelsea

Bij Sevilla-Chelsea (0-4) in groep E was het de grote Giroud-show. De Franse spits nam alle Londense treffers voor zijn rekening. Hij scoorde een keer met links, een keer met rechts, een keer met het hoofd en benutte tot slot een strafschop.

De treffers van de 34-jarige Giroud zijn goed voor een paar mooie feitjes. Zo is hij de tweede speler met vier goals voor een Engelse club in een Champions League-wedstrijd sinds Ruud van Nistelrooij in 2004 en mag hij zich na Peter Osgood in 1971 de tweede speler noemen die vier keer scoort voor een Engelse ploeg in Europa. Ook is de Fransman de oudste speler ooit met een hattrick in de Champions League.

Chelsea was net als Sevilla al zeker van de knock-outfase, maar is dankzij de overwinning in Spanje nu ook zeker van groepswinst. FC Krasnodar is zeker van de derde plek en daarmee Europa League-voetbal.

Krasnodar had eerder op de avond dankzij een goal van voormalig FC Groningen- en PSV-spits Marcus Berg met 1-0 van Stade Rennes gewonnen. Tonny Vilhena speelde de hele wedstrijd als controlerende middenvelder.

Het beeld van de avond bij Sevilla-Chelsea: Olivier Giroud wordt geknuffeld, terwijl spelers van de thuisploeg balen. (Foto: Pro Shots)

