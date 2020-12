Trainer Diego Simeone vindt dat Atlético Madrid zich dinsdagavond voor de zoveelste keer tekort heeft gedaan in de Champions League. De Madrilenen speelden thuis met 1-1 gelijk tegen Bayern München en riskeren uitschakeling in het miljoenenbal.

"Bij mij overheerst nog steeds het gevoel dat het team het goed doet, maar het is duidelijk dat de Champions League ons dit seizoen hoofdpijn bezorgt", zei een teleurgestelde Simeone op zijn persconferentie in het Wanda Metropolitano.

"In de drie wedstrijden die we nu gelijk hebben gespeeld, viel er veel meer te halen. We hadden ook nu weer de kansen op een beter resultaat, maar in dit toernooi moet je effectief zijn, en dat waren we niet."

Bij een zege op Bayern was Atlético zeker geweest van een plek in de achtste finales, maar na de openingstreffer van João Félix in de eerste helft ging het in de 86e minuut toch nog mis. Thomas Müller werd onderuit gehaald in het strafschopgebied en schoot de penalty zelf binnen, net buiten bereik van doelman Jan Oblak.

'We zijn op de goede weg'

Simeone vindt dat zijn ploeg geen loon naar werken kreeg op eigen veld. "We speelden erg goed in de eerste helft en waren dicht bij de 2-0, maar het mocht niet zo zijn", baalde de Argentijn, die zijn ploeg voor de vierde keer in vijf wedstrijden niet zag winnen in de groepsfase van de Champions League.

"We zijn wel op de goede weg. We werken allemaal hard, de spelers zijn in vorm en ik genoot ervan hoe rustig we aan de bal waren. Ook al zijn we nog niet effectief genoeg, we creëren wel veel kansen en ik kan de fans vertellen dat we dat ook zullen blijven doen."

Atlético Madrid sluit de groepsfase volgende week af met een uitwedstrijd tegen Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers moeten winnen om ten koste van de Madrilenen de laatste zestien te bereiken in de Champions League.

