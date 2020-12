Atalanta verzuimde dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland (1-1) in de Champions League te winnen, maar de Italianen zijn desondanks positief gestemd. Door de nederlaag van Ajax bij Liverpool (1-0) hebben ze aan een punt genoeg om zich voor de achtste finales te plaatsen.

"We zijn er nog niet, maar we reizen volgende week wel met een klein voordeel naar Amsterdam. Twee van de drie mogelijke resultaten zijn voor ons genoeg om door te gaan", zei trainer Gian Piero Gasperini na het duel in Bergamo tegen Sky Italia.

"Aan het begin van de groepsfase hadden we er waarschijnlijk direct voor getekend om met deze uitgangspositie de laatste wedstrijd van de poule in te gaan. Het zou natuurlijk een groot succes zijn als we erin slagen om Ajax uit te schakelen."

Door de overwinning van Liverpool kwam Atalanta uiteindelijk goed weg tegen Midtjylland, want bij een remise of zege van Ajax op Anfield hadden de Amsterdammers volgende week aan een (klein) gelijkspel genoeg gehad om in de Champions League te overwinteren.

'We moeten bij Ajax voor de zege strijden'

Midtjylland dankte het eerste punt in groep D aan een doelpunt van Alexander Scholz in de dertiende minuut. Atalanta kwam pas elf minuten voor tijd op gelijke hoogte door een treffer van verdediger Cristian Romero, die raak kopte uit een voorzet van Hans Hateboer.

"We creëerden genoeg kansen en hadden moeten winnen", oordeelde de doelpuntenmaker van Atalanta. "Midtjylland zette ons bij vlagen goed onder druk en deed het eveneens goed, maar gelukkig hebben we straks tegen Ajax een goede uitgangspositie."

De 22-jarige Romero benadrukt dat zijn ploeg volgende week in de Johan Cruijff ArenA niet zal leunen op de gedachte dat een punt genoeg is voor overwintering. "We moeten daar volgende week spelen zoals we vaker doen: met een offensieve mentaliteit. Het is belangrijk om echt voor de overwinning te strijden."

