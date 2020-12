Liverpool-manager Jürgen Klopp komt loftuitingen tekort voor zijn ploeg na de cruciale 1-0-zege op Ajax in de groepsfase van de Champions League. 'The Reds', die veel belangrijke spelers misten, zijn door de overwinning zeker van de knock-outfase.

"Dit voelt als een van de mooiste Champions League-avonden sinds ik bij Liverpool ben", zei Klopp op zijn persconferentie. "Al die andere wedstrijden waren ook geweldig, maar nu speelden we zonder publiek en met de nodige wijzigingen. Dit was een van de moeilijkste duels die we in de Champions League gespeeld hebben."

Liverpool had het op Anfield lange tijd moeilijk met Ajax, maar kwam in de 58e minuut met veel fortuin toch op voorsprong. Doelman André Onana dacht een hoge voorzet van Neco Williams over de achterlijn te kunnen laten gaan, maar in zijn rug dook middenvelder Curtis Jones op en die tikte slim binnen.

"Zo zie je maar dat ballen achter de laatste linie van groot belang zijn", zei Klopp. "Normaal gesproken wordt het een doeltrap omdat niemand op zo'n voorzet reageert, maar Curtis deed dat geweldig. Ik kon het vanaf de bank niet goed zien, maar ik wist genoeg toen ik de bal in het net zag liggen."

Klopp blij met 'goede en kalme' keeper Kelleher

De negentienjarige Jones is een van de spelers die door de vele blessuregevallen nu op de nodige speelminuten kunnen rekenen. Klopp miste tegen Ajax ook doelman Alisson, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Joe Gomez, Xherdan Shaqiri en Naby Keita.

In het doel koos Klopp verrassend voor de 22-jarige Caoimhin Kelleher en niet voor tweede keeper Adrián. "Adrián heeft mooie dingen laten zien bij ons, maar we hadden tegen Ajax een doelman nodig die goed mee kan voetballen. Je weet nooit hoe zo'n beslissing uitpakt, maar ik ben trots op hoe kalm en goed hij was."

"We zitten in een lastige situatie, maar de jongens gooiden zichzelf in de strijd", vervolgde Klopp zijn loftuitingen. "Het is niet dat we tegen Ajax het beste voetbal ooit speelden, maar we staan na speelronde vijf wel aan kop in de groep en dat hebben we niet eerder meegemaakt. Dit is gewoon ontzettend goed."

Volgende week woensdag wordt duidelijk welke club met Liverpool naar de achtste finales gaat. Ajax moet in de Johan Cruijff ArenA van Atalanta winnen om in de Champions League te overwinteren.

