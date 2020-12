Real Madrid staat voor een lastige klus in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van coach Zinédine Zidane verloor dinsdagavond in Oekraïne met 2-0 bij Shakhtar Donetsk. FC Porto verzekerde zich van een plek in de achtste finales en Atlético Madrid speelde met 1-1 gelijk tegen Bayern München.

Real was na vijf minuten dicht bij de openingstreffer tegen Shakhtar, maar de inzet van Marco Asensio belandde op de paal. Vroeg in de tweede helft was Dentinho wel trefzeker voor de thuisploeg na een misverstand in de Madrileense verdediging. In de slotfase maakte Manor Solomon de 2-0 met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Door de nederlaag raakt Real de tweede plaats in groep B kwijt aan Shakhtar. Beide ploegen hebben na vijf duels zeven punten, maar de Oekraïners staan een plek hoger vanwege een beter onderling resultaat. In oktober won Shakhtar ook al in Madrid (2-3).

Borussia Mönchengladbach verloor later op de avond thuis met 2-3 van Internazionale, waardoor Real plaatsing toch nog in eigen hand heeft. De Spanjaarden moeten dan volgende week woensdag wel winnen van Gladbach, dat met acht punten aan kop gaat. Inter greep met de zege de laatste strohalm, maar blijft met vijf punten wel hekkensluiter.

Inter, met Stefan de Vrij in de basis, kwam tegen Gladbach op voorsprong via een goal van Matteo Darmian, maar op slag van rust kopte Alassane Pléa de thuisploeg langszij. Romelu Lukaku zette de Italianen in de tweede helft met 1-3 voor, maar Pléa bracht de spanning weer terug. In de slotfase scoorde de Fransman opnieuw, maar die goal werd op advies van de VAR geannuleerd.

Teleurstelling bij Borussia Mönchengladbach na de nederlaag tegen Internazionale. (Foto: Pro Shots)

FC Porto zeker van plek in knock-outfase

In groep C stelde FC Porto een plek bij de laatste zestien veilig. De Portugezen speelden thuis met 0-0 gelijk tegen Manchester City, dat zich al had gekwalificeerd voor de knock-outfase. In de slotfase werd een goal van Gabriel Jesus namens de Engelsen, waarbij Nathan Aké op de bank bleef, na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Porto had voldoende aan een punt tegen City, want de voorsprong op Olympiacos was voorafgaand aan de vijfde speelronde al zes punten. De Grieken verloren bovendien met 2-1 bij Olympique Marseille, waarbij Kevin Strootman op de bank bleef.

Marseille voorkwam tegen Olympiacos dat het het twijfelachtige record van aantal nederlagen op rij in de Champions League alleen in handen zou krijgen. De Fransen verloren hun vorige twaalf duels in het Europese miljoenenbal en evenaarden daarmee het record van Anderlecht. Dimitri Payet benutte twee penalty's voor Marseille, nadat Mady Camara de score had geopend voor de bezoekers.

Thomas Müller bracht Bayern München uit een penalty naast Atlético Madrid. (Foto: Pro Shots)

Atlético verzuimt zich al te plaatsen

In groep A slaagde Atlético Madrid er nog niet in om zich te plaatsen voor de knock-outfase. De Spanjaarden stond dankzij een intikker van João Félix lange tijd met 1-0 voor tegen Bayern München, maar in de slotfase werd het toch nog 1-1. Thomas Müller benutte een strafschop voor de Duitsers, die al zeker waren van een plek in de achtste finales en waarbij Joshua Zirkzee kort voor tijd inviel.

Eerder op de avond won Red Bull Salzburg met 1-3 bij Lokomotiv Moskou dankzij twee doelpunten van Mergim Berisha en een treffer van Karim Adeyemi. Anton Miranchuk scoorde uit een penalty voor de Russen.

Atlético staat met zes punten uit vijf wedstrijden tweede en heeft één punt voorsprong op Red Bull Salzburg. Lokomotiv is met drie punten hekkensluiter.

