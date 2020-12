Real Madrid heeft plaatsing voor de knock-outfase van de Champions League niet meer in eigen hand. De ploeg van coach Zinédine Zidane verloor dinsdagavond in Oekraïne met 2-0 bij Shakhtar Donetsk.

Real was na vijf minuten dicht bij de openingstreffer tegen Shakhtar in Kiev, maar de inzet van Marco Asensio belandde op de paal. In het vervolg van de eerste helft hield doelman Anatoliy Trubin de thuisploeg op de been met reddingen op pogingen van Karim Benzema en Asensio.

Vroeg in de tweede helft was Shakhtar wel trefzeker. Dentinho profiteerde van een misverstand in de Madrileense verdediging en plaatste de bal in de rechterhoek. Viktor Kovalenko kreeg tien minuten later een grote kans op de 2-0, maar het schot van de middenvelder werd geblokt.

Zeven minuten voor tijd was het wel voor de tweede keer raak voor de thuisploeg. Invaller Manor Solomon schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied hard in de korte hoek. Real slaagde er daarna niet meer in om de spanning terug te brengen.

Door de nederlaag raakt Real de tweede plaats in groep B kwijt aan Shakhtar. Beide ploegen hebben na vijf duels zeven punten, maar de Oekraïners staan een plek hoger vanwege een beter onderling resultaat. In oktober won Shakhtar ook al in Madrid (2-3).

Real, dat nog nooit werd uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League, is nu afhankelijk van de resultaten bij Borussia Mönchengladbach-Internazionale (om 21.00 uur begonnen) en Internazionale-Shakhtar Donetsk (volgende week woensdag). Gladbach gaat met acht punten aan kop in deze poule en Inter is met twee punten hekkensluiter.

Vreugde bij de spelers van Red Bull Salzburg. (Foto: Pro Shots)

Red Bull Salzburg boekt eerste zege in Moskou

In groep A boekte Red Bull Salzburg de eerste zege in de groepsfase van de Champions League. De Oostenrijkers wonnen in Rusland met 1-3 bij Lokomotiv Moskou.

Mergim Berisha maakte voor rust de eerste twee treffers voor Red Bull Salzburg. Anton Miranchuk bracht Lokomotiv in de slotfase uit een penalty terug in de wedstrijd, maar twee minuten later breidde Karim Adeyemi de voorsprong van de bezoekers weer uit.

Red Bull Salzburg neemt door de overwinning de derde plek in deze poule over van Lokomotiv Moskou en heeft één punt meer dan de Russen. Atlético Madrid staat tweede met één punt meer dan de Oostenrijkers en speelt om 21.00 uur nog thuis tegen Bayern München, dat al zeker is van een plek in de knock-outfase.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League