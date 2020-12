Het geduld van Donny van de Beek wordt de laatste weken beloond bij Manchester United. De middenvelder hoopt ook woensdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain zijn ploeg "iets extra's" te kunnen geven.

In de eerste maanden na zijn zomerse transfer van Ajax naar Manchester United moest Van de Beek het voornamelijk van invalbeurten hebben. De middenvelder had in de laatste vijf wedstrijden van de Engelse topclub driemaal een basisplaats.

Dat Van de Beek dinsdag naast manager Ole Gunnar Solskjaer mocht aanschuiven voor de persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain was een bevestiging van zijn toegenomen status op Old Trafford.

"Ik heb gewoon elke training hard gewerkt en weet dat ik het team iets extra's kan brengen", antwoordde de international van Oranje op de vraag of het moeilijk was om zijn reserverol te accepteren.

'Ben gewend om op meerdere posities te spelen'

Van de Beek speelt in Engeland in een wat defensievere rol op het middenveld. Bruno Fernandes krijgt vooralsnog de voorkeur als nummer 10.

Van de Beek heeft daar geen problemen mee. "Ik vind het prettig om samen met Fernandes te spelen. Ook bij Ajax speelde ik op verschillende posities. Soms op 10, soms op 8 en zelfs op 6. Daar ben ik wel aan gewend."

Ook Solskjaer ziet Van de Beek als een multi-inzetbare speler. "We hebben maar twee spelers die op slechts één positie kunnen spelen en dat zijn onze keepers. Alle anderen hebben de kwaliteiten om op meerdere posities te spelen."

United heeft aan een gelijkspel tegen PSG voldoende om zich voor de knock-outfase te plaatsen. "We spelen tegen een Europese topclub, het wordt een zware opdracht", zei Van de Beek over de verliezend finalist van vorig seizoen.

"Maar we willen zo ver mogelijk komen in deze competitie en zullen allereerst de groepsfase moeten overleven. We gaan er alles aan doen om morgen te winnen."

Doelman David de Gea, die afgelopen weekend geblesseerd uitviel bij de 2-3-zege op Southampton, trainde dinsdag weer mee en kan weer keepen. Manchester United-PSG begint woensdag om 21.00 uur.

