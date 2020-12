Lionel Messi ontbreekt woensdag opnieuw in de selectie van FC Barcelona voor het Champions League-duel met Ferencváros. De sterspeler krijgt met het oog op het drukke programma rust van trainer Ronald Koeman.

Vorige week ontbrak Messi net als Frenkie de Jong ook al in het uitduel met Dynamo Kiev, dat door Barcelona met 0-4 werd gewonnen. Afgelopen weekend speelde Messi wel negentig minuten mee in de competitiewedstrijd tegen Osasuna (4-0-zege), waarin hij pas zijn tweede velddoelpunt van het seizoen maakte.

De ploeg van Koeman is in de Champions League al zeker van een plek in de knock-outfase. De trainer kiest er daarom voor om Messi opnieuw rust te geven.

De Jong reist wel mee naar Hongarije. Doelman Marc-André ter Stegen en middenvelder Philippe Coutinho komen net als Messi niet in actie tegen Ferencváros.

Koeman vertelde dinsdag op een persconferentie dat de duels met Kiev en Ferencváros ideaal zijn om Messi rust te geven. "Het is niet gebruikelijk voor hem om niet te spelen, maar in dit drukke speelschema waren dit de enige kansen om hem te sparen. Na morgen kunnen we dat niet meer doen."

Stand Groep G Champions League 1. Barcelona 4-12 (13-2)

2. Juventus 4-9 (8-4)

3. Dynamo Kiev 4-1 (3-10)

4. Ferencvaros 4-1 (5-13)

'Van Barça wordt verlangd dat we winnen en goed spelen'

Hoewel Barcelona al zeker is van een plek in de volgende ronde en niet in zijn sterkste formatie aantreedt, verwacht Koeman een overwinning op de Hongaarse kampioen. "Bij deze club hoort de mentaliteit dat je alle wedstrijden wilt winnen."

"Van ons wordt verlangd dat we goed spelen en winnen. We willen als eerste eindigen in de poule", zei de oud-bondscoach van Oranje.

Ferencváros-Barcelona begint woensdag om 21.00 uur.

