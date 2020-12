Ajax vervolgt de jacht op overwintering in de Champions League dinsdagavond met een uitwedstrijd tegen Liverpool. Een overzicht van de scenario's voor de Amsterdammers in de laatste twee groepswedstrijden.

Stand groep D 1. Liverpool 4-9 (8-2)

2. Ajax 4-7 (7-5)

3. Atalanta 4-7 (8-7)

4. FC Midtjylland 4-0 (2-11)

1. Ajax wint in Liverpool

Zelfs bij winst op Liverpool - de Engelse topclub won eerder met 0-1 in Amsterdam - is Ajax dinsdag nog niet zeker van overwintering in de Champions League. Een overwinning leidt Ajax wel naar de eerste plaats in groep D; Liverpool wordt in dat geval gepasseerd.

Atalanta heeft op dit moment net zo veel punten als de Amsterdammers en na het 2-2-gelijkspel in Italië is het onderling resultaat in balans. Op basis van het doelsaldo staat Ajax boven Atalanta, maar het laatste groepsduel tussen beide ploegen (in Amsterdam) zal de doorslag geven.

Drie punten in Liverpool betekent dat Ajax volgende week in het afsluitende groepsduel met Atalanta in de Johan Cruijff ArenA - ervan uitgaande dat de Italianen thuis winnen van Midtjylland - genoeg heeft aan een 0-0- of 1-1-gelijkspel. Als Ajax en Atalanta opnieuw met 2-2 gelijkspelen, dan komt het doelsaldo aan bod.

Bij een nederlaag tegen Atalanta zou overwintering overigens ook een feit kunnen zijn voor Ajax, maar in dat geval moet Liverpool zich in Ajax én FC Midtjylland verslikken, wat vrij onwaarschijnlijk lijkt.

371 Samenvatting Ajax-Liverpool (0-1)

2. Ajax speelt gelijk in Liverpool

Bij een gelijkspel op Anfield is de kans groot dat Atalanta de tweede plek van Ajax overneemt. De club van de Nederlanders Hans Hateboer, Marten de Roon en Sam Lammers is zwaar favoriet tegen het nog puntloze Midtjylland, dat in Denemarken al met 0-4 werd verslagen.

Als de Italianen hun thuiswedstrijd inderdaad winnen, dan is de achterstand van Ajax op zowel Liverpool als Atalanta twee punten. In de laatste speelronde van de groepsfase zal dan in de ArenA gewonnen moeten worden van de ploeg uit Bergamo.

Ten Hag zei maandagavond op zijn persconferentie al dat hij hoopt dat Midtjylland erin slaagt minimaal een punt te pakken in Italië. In dat geval heeft Ajax, als er dus niet wordt verloren van Liverpool, in het afsluitende pouleduel genoeg aan een punt.

323 Samenvatting Atalanta-Ajax (2-2)

3. Ajax verliest in Liverpool

Bij een nederlaag op Engelse bodem is er nog niets aan de hand voor Ajax, want in dat geval houden de Amsterdammers kans op het bereiken van de laatste zestien in de Champions League. Liverpool is in dat scenario zeker van de volgende ronde in het miljoenenbal.

Bij winst of gelijkspel van Atalanta klimmen de Italianen naar plek twee en moet Ajax de Italianen volgende week thuis verslaan om voor de derde keer deze eeuw de groepsfase van de Champions League te overleven.

Als Midtjylland dinsdag stunt met een overwinning in Bergamo, dan volstaat voor Ajax een 0-0- of 1-1-gelijkspel in de laatste groepswedstrijd in de ArenA, ondanks verlies in Liverpool. Bij 2-2 wordt naar het doelsaldo gekeken.

Zowel Liverpool-Ajax als Atalanta-FC Midtjylland begint dinsdag om 21.00 uur.

