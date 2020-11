Trainer Diego Simeone van Atlético Madrid sluit niet uit dat Luis Suárez dinsdagavond toch in actie kan komen in het Champions League-duel met Bayern München. De aanvaller, die twee weken geleden positief testte op het coronavirus, heeft nog geen groen licht gekregen en zit ook niet bij de selectie.

"Het virus is onvoorspelbaar. Mogelijk test Suárez dinsdag negatief en kan hij spelen. Hij heeft in de tussentijd gewoon getraind, is fit en wil het team graag helpen", zei Simeone maandagavond op zijn persconferentie voor het thuisduel met Bayern.

De 33-jarige Suárez testte tijdens de interlandperiode halverwege november positief op het coronavirus. De Uruguayaan miste daardoor al de gewonnen competitiewedstrijden tegen zijn oude club FC Barcelona (1-0) en Valencia (0-1) en het Champions League-duel van vorige week met Lokomotiv Moskou (0-0).

De aanstaande rentree van Suárez is een opsteker voor Simeone. De oud-Ajacied, die in de vorige transferperiode overkwam van Barcelona, was in negen officiële wedstrijden al goed voor vijf doelpunten en een assist.

"We zullen het af moeten wachten. Ik sprak zondag al met Suárez en toen voelde hij zich goed. Het belangrijkste is dat hij gezond is. Als hij dinsdag niet in actie kan komen, zal hij zaterdag alsnog zijn rentree maken", aldus Simeone, verwijzend naar het competitieduel met Real Valladolid.

Atlético Madrid bezet momenteel de tweede plek in groep A met vijf punten, twee meer dan Lokomotiv Moskou en zeven minder dan het al geplaatste Bayern München. Atlético-Bayern begint om 21.00 uur en Lokomotiv Moskou-Red Bull Salzburg om 18.55 uur. Salzburg pakte in de eerste vier duels nog maar één punt.

