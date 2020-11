Erik ten Hag heeft stille hoop dat Ajax door FC Midtjylland een handje geholpen kan worden in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers spelen zelf op Anfield tegen Liverpool, maar dat resultaat is verder niet van groot belang als Atalanta thuis 'gewoon' van de hekkensluiter in groep D wint.

"FC Midtjylland heeft een goede prestatie geleverd tegen Liverpool en in de wedstrijden tegen ons. Die kunnen zomaar voor een verrassing gaan zorgen", zei Ten Hag maandagavond op zijn persconferentie op Anfield.

Liverpool gaat op dit moment met negen punten aan kop, gevolgd door Ajax en Atalanta (ieder zeven punten), dat het nog puntloze Midtjylland ontvangt. De vijfde speelronde lijkt voor de Amsterdammers geen grote rol te spelen in de strijd om overwintering, omdat ze volgende week nog thuis tegen Atalanta moeten spelen.

Toch kan Ajax dinsdag een goede uitgangspositie creëren voor dat slotduel. Als de ploeg van Ten Hag in gelijk puntenaantal blijft met Atalanta of zelfs meer punten heeft, is een (klein) gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA straks genoeg voor een ticket voor de achtste finales. Anders moet Ajax de slotwedstrijd hoe dan ook winnen.

"Het klopt dat de kans bestaat dat bijvoorbeeld een punt tegen Liverpool niks oplevert voor de stand in de groep. We zullen de stand in Bergamo in de gaten houden, maar het belangrijkste is dat we ons op onze eigen wedstrijd focussen", benadrukte Ten Hag.

371 Samenvatting Ajax-Liverpool (0-1)

Ten Hag hoopt dat Ajax moedig is op Anfield

In de eerste ontmoeting met Liverpool in de Johan Cruijff ArenA ging Ajax met 0-1 onderuit, maar hadden de Amsterdammers op basis van de kansen meer verdiend. Ten Hag hoopt dat zijn ploeg lering heeft getrokken uit die wedstrijd.

"De belangrijkste les is dat we moediger hadden moeten zijn. We creëerden in die wedstrijd veel kansen en rondden die niet af, maar we hadden nog veel meer mogelijkheden kunnen krijgen als we moediger hadden gespeeld", zei de coach, die overigens wel denkt dat zijn ploeg er nu beter voor staat dan in oktober.

"We zijn beter op elkaar ingespeeld. De vorm bij een aantal spelers is groeiende en het team presteert daardoor beter. Tegen Liverpool zullen we weer ons eigen spel proberen te spelen. De structuren bij de tegenstander zijn duidelijk en we weten hoe we daarop in moeten spelen."

Het is nog niet duidelijk of Daley Blind aan de aftrap zal staan tegen Liverpool. De verdediger ontbrak zaterdag in het uitduel met FC Emmen (0-5-winst), maar reisde maandag wel met de selectie naar Engeland. Ten Hag zei op zijn persconferentie dat hij na de laatste training conclusies zal trekken met het oog op de opstelling, maar dat hij verwacht over een fitte selectie te beschikken.

De wedstrijd tussen Liverpool en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur op Anfield en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler. Het andere duel in groep D tussen Atalanta en FC Midtjylland in Bergamo begint eveneens om 21.00 uur.

Stand in groep D 1. Liverpool 4-9 (+6)

2. Ajax 4-7 (+2)

3. Atalanta 4-7 (+1)

4. FC Midtjylland 4-0 (-9)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League