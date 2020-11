De UEFA heeft maandag Stéphanie Frappart aangesteld als eerste vrouwelijke arbiter ooit in de Champions League. De Française krijgt de leiding over de wedstrijd tussen Juventus en Dynamo Kiev van woensdag.

In het Juventus Stadium krijgt Frappart assistentie van mannelijke grensrechters en een mannelijke vierde official. De 36-jarige scheidsrechter maakt de laatste jaren snel carrière.

In april vorig jaar werd Frappart al de eerste vrouwelijke arbiter in de Franse Ligue 1. Later dat jaar floot ze ook de Europese Super Cup tussen Liverpool en Chelsea (2-2, Liverpool won na penalty's).

Dit seizoen kwam ze al in actie bij drie duels in de Europa League. Daarnaast had Frappart in september voor het eerst de leiding over een interland bij de mannen: Malta-Letland (1-1).

Ze fluit ook nog regelmatig wedstrijden in het vrouwenvoetbal. Hoogtepunt was vorig jaar de WK-finale in Parijs tussen de Verenigde Staten en Oranje (2-0).

Juventus al zeker van overwintering

De Italiaanse kampioen Juventus is al zeker van overwintering in de Champions League. Dynamo Kiev strijdt nog met Ferencvaros om de derde plaats en daarmee een ticket voor de Europa League.

De wedstrijd tussen Juventus van verdediger Matthijs de Ligt en Dynamo Kiev begint woensdag om 21.00 uur.

Bekijk de standen en het programma in de Champions League