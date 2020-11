Daley Blind is maandag met zijn ploeggenoten van Ajax meegevlogen naar Liverpool, voor het Champions League-duel van dinsdag op Anfield Road. De verdediger is vermoedelijk op tijd fit.

Zaterdag ontbrak Blind nog tegen FC Emmen (0-5-zege), omdat hij niet volledig fit was. Trainer Erik ten Hag zei toen al dat de kans groot was dat zijn verdediger dinsdag weer zou kunnen spelen, al was dat nog niet 100 procent zeker.

Ajax vertrok maandag met een selectie van 21 spelers naar Engeland. Drie van hen zullen op de tribune plaats moeten nemen.

Ook Nicolás Tagliafico (die tegen Emmen gespaard werd) en Noussair Mazraoui (moest gewisseld worden) behoren tot de Ajax-selectie. Alleen de langdurig geblesseerde Mohammed Kudus ontbreekt nog.

Stand Groep D Champions League 1. Liverpool 4-9 (8-2)

2. Ajax 4-7 (7-5)

3. Atalanta Bergamo 4-7 (8-7)

4. FC Midtjylland 4-0 (2-11)

Henderson terug bij Liverpool

Liverpool kampt juist met veel blessures voor aanvang van de vijfde groepswedstrijd. Aanvoerder Jordan Henderson is wel weer fit genoeg om in de basis te beginnen, zo vertelde manager Jürgen Klopp op zijn persconferentie. Ten Hag zal maandagavond pas met de media praten.

Liverpool-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse arbiter Tobias Stieler.

