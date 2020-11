Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson is op tijd fit voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Ajax. Volgens trainer Jürgen Klopp is de middenvelder voldoende hersteld van een spierblessure om weer in de basis te beginnen.

Henderson kwam zaterdag tegen Brighton & Hove Albion (1-1-gelijkspel) als invaller in het veld. De Engelsman stond twee weken aan de kant en is de enige speler die de ruim gevulde ziekenboeg van de Engelse kampioen kan verlaten.

Klopp kan tegen Ajax geen beroep doen op Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Joe Gomez en Xherdan Shaqiri. Of Naby Keïta mee kan spelen, wordt pas dinsdag besloten.

Klopp wilde maandag op zijn persconferentie niet te zwaar tillen aan de vele blessuregevallen in zijn selectie. "Ik heb altijd gezegd dat we zullen strijden met alles wat we hebben zolang we elf spelers kunnen opstellen. En dat is ook morgen het geval."

Stand Groep D Champions League 1. Liverpool 4-9 (8-2)

2. Ajax 4-7 (7-5)

3. Atalanta Bergamo 4-7 (8-7)

4. FC Midtjylland 4-0 (2-11)

Klopp vindt kritiek op jonge ploeg onterecht

Mede door de vele blessures steekt Liverpool niet in geweldige vorm. Vorige week werd er thuis met 0-2 verloren van Atalanta Bergamo en in de laatste vier duels won de ploeg slechts één keer.

Klopp vindt de kritiek die zijn ploeg de laatste weken krijgt onterecht. "We spelen met veel jonge spelers, die de plaats in moeten nemen van wereldsterren. Het is oneerlijk om hen met elkaar te vergelijken, de jongelingen doen het elke wedstrijd beter en daar ben ik blij om."

Liverpool heeft nog één zege nodig voor een plek in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van Klopp speelt volgende week zijn laatste groepswedstrijd uit tegen FC Midtjylland, dat nog puntloos is in groep D.

Liverpool-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse arbiter Tobias Stieler.

