Het Champions League-duel tussen FC Midtjylland en Liverpool in de groep van Ajax zal op 9 december toch gewoon in Denemarken worden gespeeld, en niet in het Duitse Dortmund.

"De wedstrijd zal zoals gepland plaatsvinden in Herning, Denemarken", zegt een woordvoerder van de UEFA vrijdag tegen het Duitse persbureau DPA.

Borussia Dortmund meldde donderdag nog dat Midtjylland en Liverpool over twee weken zouden uitwijken naar het Signal Iduna Park, het stadion van de Bundesliga-club.

De reden voor de neutrale locatie was dat spelers van Liverpool volgens de regels van de Britse regering veertien dagen in quarantaine zouden moeten na een reis naar Denemarken. De overheid heeft de restricties voor topsporters echter versoepeld, waardoor het duel niet meer verplaatst hoeft te worden.

Liverpool kan zich volgende week met een gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Ajax al plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Bij een nederlaag tegen de Amsterdammers zal de Engelse kampioen nog een goed resultaat moeten halen in het laatste groepsduel met Midtjylland.

Stand Groep D 1. Liverpool 4-9 (8-2)

2. Ajax 4-7 (7-5)

3. Atalanta Bergamo 4-7 (8-7)

4. FC Midtjylland 4-0 (2-11)

