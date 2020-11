Liverpool heeft volgende week genoeg aan een thuiszege op Ajax om zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League, maar manager Jürgen Klopp maakt zich na de pijnlijke nederlaag tegen Atalanta van woensdagavond (0-2) weer wat meer zorgen over zijn ploeg.

"Het klinkt misschien makkelijk om 'even' van Ajax te winnen, maar het wordt een flinke klus met alle problemen die we momenteel hier in Engeland hebben, plus de 'normale' uitdagingen die we al hadden", zei Klopp op zijn persconferentie na de wedstrijd tegen Atalanta.

"Op dit moment ben ik ook nog niet bezig met Ajax. We moeten namelijk over een paar uur alweer spelen tegen Brighton. Als dat duel klaar is, gaan we pas denken aan Ajax."

Klopp sprak zo nog maar eens zijn onvrede uit over het drukke wedstrijdschema van Liverpool. De kampioen van Engeland moet zaterdag in de volgende Premier League-speelronde al om 12.30 uur Engelse tijd (13.30 uur in Nederland) op bezoek bij Brighton & Hove Albion. Dinsdagavond (aftrap 21.00 uur) wacht vervolgens de thuiswedstrijd tegen Ajax.

In een interview met BT Sport, dat zaterdag ook het duel met Brighton zal uitzenden, noemde Klopp het programma van Liverpool "misdadig". "Gefeliciteerd, vrienden, dat jullie ons gevraagd hebben om zaterdag om 12.30 uur te spelen", zei de Duitser in de camera na het verlies tegen Atalanta.

"Mijn enige belang momenteel is dat er vanavond niemand geblesseerd is geraakt. De jongens zijn ontzettend teleurgesteld en gefrustreerd na deze nederlaag, maar daar hebben we niet eens tijd voor. We moeten direct herstellen."

'Ik moest mijn basis wel wijzigen'

Klopp kon woensdag door blessures niet beschikken over Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Naby Keïta, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri en Jordan Henderson

Desondanks koos de trainer ervoor om nog eens vier belangrijke spelers rust te geven tegen Atalanta; Roberto Firmino, Fabinho, Diogo Jota en Andy Robertson vielen pas in na een uur, vlak nadat Josip Ilicic de Italianen op voorsprong had gezet. Een paar minuten later stond het al 0-2 via Robin Gosens. Liverpool had in de hele wedstrijd geen enkel schot tussen de palen.

"Ik moest de wijzigingen in de basis wel doorvoeren, dat was heel belangrijk", zei Klopp. "Het heeft niet gewerkt, maar de volgende keer zou ik het weer doen."

Liverpool gaat met negen punten uit vier duels nog steeds aan de leiding in groep D. Ajax en Atalanta volgen met zeven punten, waardoor Liverpool met een zege op Ajax zeker is van de achtste finales. Voor de Amsterdammers zal het laatste groepsduel met Atalanta over twee weken hoe dan ook doorslaggevend zijn.

Stand Groep D 1. Liverpool 4-9 (8-2)

2. Ajax 4-7 (7-5)

3. Atalanta Bergamo 4-7 (8-7)

4. FC Midtjylland 4-0 (2-11)

