De trainer en spelers van FC Midtjylland hebben er vrede mee dat ze woensdag opnieuw van Ajax verloren. De Denen ondervonden in de Johan Cruijff ArenA dat ze een maatje te klein zijn om serieus mee te doen in de Champions League.

Midtjylland ging begin deze maand op eigen veld al met 1-2 onderuit tegen Ajax en moest woensdag met 3-1 buigen. Het resultaat in Amsterdam betekent dat Europese overwintering geen optie meer is.

"We stonden tegenover een goede ploeg met dynamische en technisch sterke spelers en een goede spelopvatting", concludeerde Midtjylland-trainer Brian Priske op zijn perconferentie na de wedstrijd.

De Deen merkte een duidelijk verschil in de ArenA. "Ajax heeft een volwassen ploeg die het gewend is om deze Champions League-wedstrijden te spelen. Dat was het grootste verschil."

'Er valt niet veel op af te dingen'

Keeper Jesper Hansen trok min of meer dezelfde conclusie. "Ajax was in grote delen van de wedstrijd superieur. Er valt niet veel op het resultaat af te dingen. We slaagden er maar amper in om zelf druk te zetten", zei hij.

"Het laatste deel van de eerste helft was beter nadat we al op een flinke achterstand hadden kunnen staan. We maakten een aantal fouten die aanvankelijk niet werden afgestraft."

Ajax strijdt samen met Liverpool en Atalanta om overwintering in de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat volgende week op bezoek in Liverpool en staat een week later in de ArenA tegenover Atalanta.

