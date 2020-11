Atalanta Bergamo heeft woensdag in de Champions League-poule van Ajax een knappe 0-2-overwinning geboekt bij Liverpool. Titelverdediger Bayern München is dankzij een 3-1-zege op Red Bull Salzburg al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League.

Atalanta, met Hans Hateboer en Marten de Roon negentig minuten op het veld en Sam Lammers op de bank, kwam na een uur spelen op voorsprong op het lege Anfield Road. Josip Ilicic tikte bij de tweede paal een indraaiende voorzet binnen.

Oud-Heraclied Robin Gosens maakte er vier minuten later al 0-2 van. De Duitser kon helemaal vrij afronden nadat Hateboer de bal voor het doel had gekopt.

Bij de Engelse kampioen werd Georginio Wijnaldum kort na de 1-0 gewisseld. Liverpool is nog wel koploper en speelt dinsdag thuis tegen Ajax, dat vanavond met 3-1 te sterk was voor FC Midtjylland.

Stand Groep D 1. Liverpool 4-9 (8-2)

2. Ajax 4-7 (7-5)

3. Atalanta Bergamo 4-7 (8-7)

4. FC Midtjylland 4-0 (2-11)

Robert Lewandowski was ook tegen Red Bull Salzburg trefzeker. (Foto: Pro Shots)

Bayern al zeker van plek in achtste finales

Bayern is al zeker van poulewinst in groep A. De titelverdediger kwam kort voor rust op voorsprong via Robert Lewandowski, die van dichtbij een rebound binnen tikte nadat Salzburg-keeper Cican Stankovic een schot van Thomas Müller pareerde.

Het was voor Lewandowski zijn 71e treffer in de Champions League, waardoor de Pool nu de derde plaats op de topscorerslijst aller tijden deelt met Raul. Alleen Cristiano Ronaldo (131) en Lionel Messi (118) scoorden vaker dan die twee.

Al vroeg in de tweede helft kwam Bayern op 2-0. Ex-Ajacied Maximilian Wöber veranderde een schot van Kingsley Coman van richting en schoot zo in eigen doel. Kort daarna moesten de Duitsers met tien man verder, omdat de in de Champions League debuterende middenvelder Marc Roca zijn tweede gele kaart kreeg.

Met een man minder kwam de titelverdediger al snel op 3-0, Leroy Sané kopte van dichtbij raak. Met een intikker deed Mergim Berisha nog wat terug voor de Oostenrijkers: 3-1.

Bayern won daarmee voor de zestiende keer op rij in de Champions League en evenaarde daarmee het record van Atlético Madrid. Volgende week kan de ploeg van trainer Hansi Flick het record alleen in handen krijgen, als het uit van Atlético wint. De Spanjaarden kwamen woensdag thuis niet verder dan 0-0 tegen Lokomotiv Moskou en moeten in de laatste twee pouleduels nog vol aan de bak.

Stand Groep A 1. Bayern München 4-12 (15-4)

2. Atlético Madrid 4-5 (4-7)

3. Lokomotiv Moskou 4-3 (4-5)

4. RB Salzburg 4-1 (7-14)

