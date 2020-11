Ajax heeft zich woensdagavond dankzij een overwinning op FC Midtjylland verzekerd van minimaal de derde plaats in groep D in de Champions League, waardoor de ploeg van trainer Erik ten Hag zeker is van Europese overwintering. Door drie treffers na rust was Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 te sterk voor de Deense kampioen.

Voor rust had Ajax al op een comfortabele voorsprong kunnen en misschien ook moeten staan, maar de Eredivisionist miste kans na kans. Lassina Traoré liet de grootste mogelijkheid onbenut en ook Zakaria Labyad had raak moeten schieten.

In de eerste minuten na rust scoorde Ajax wel en meteen twee keer. Ryan Gravenberch schoot schitterend raak en ook Noussair Mazraoui was trefzeker. Halverwege de tweede helft maakte David Neres de 3-0, waarna Awer Mabil een penalty benutte namens Midtjylland. In de slotfase kreeg Erik Sviatchenko nog rood na een overtreding op Neres.

De andere wedstrijd in de groep werd door Atalanta verrassend met 0-2 (goals na rust van Josip Ilicic en Robin Gosens) gewonnen bij Liverpool, waardoor het met nog twee speelronden te gaan zeer spannend wordt.

Ajax weet nu dat het minimaal derde wordt en dat geeft recht op een ticket voor de knock-outfase van de Europa League. Volgende week dinsdag speelt Ajax uit tegen Liverpool en een week later is de thuiswedstrijd van de Amsterdammers tegen Atalanta.

Stand Groep D 1. Liverpool 4-9 (8-2)

2. Ajax 4-7 (7-5)

3. Atalanta Bergamo 4-7 (8-7)

4. FC Midtjylland 4-0 (2-11)

74 Gravenberch zet Ajax prachtig op voorsprong tegen FC Midtjylland

Minuut stilte voor Maradona

Nadat er in de lege ArenA een minuut stilte was gehouden voor de eerder op woensdag overleden Diego Maradona, was het Ajax dat zoals verwacht het spel maakte tegen Midtjylland. Na acht minuten leverde dat al een enorme kans op voor Traoré, die van dichtbij over schoot.

Het was de opmaat voor een eerste helft waarin Ajax veel beter was, maar doordat de ploeg van Ten Hag kansen bleef missen werd dat niet omgezet in goals. Na een lage voorzet van Neres had Labyad in de zestiende minuut de openingstreffer moeten maken, ware het niet dat hij op doelman Jesper Hansen schoot. Even later eindigde een afstandsschot van Traoré op de lat.

De grootste Ajax-kans van de eerste helft moest toen nog komen en ook die was voor Traoré. Na een klein half uur zette Neres goed druk bij een korte uittrap van Midtjylland-keeper Hansen, hij onderschepte de bal en passte naar Traoré. De jonge spits uit Burkina Faso kon op een paar meter van het doel simpel binnenschieten, maar knalde over. Ook Perr Schuurs kreeg nog een kans. Hij volleerde naast na een vrije trap vanaf links.

Zo was het tot frustratie van Ajax halverwege nog 0-0, al beet Midtjylland in het slot van de eerste helft aanvallend iets van zich af. Keeper André Onana was bij de les bij een afstandsschot van Alexander Scholz.

Ryan Gravenberch is blij na zijn 1-0. (Foto: Pro Shots)

Blind valt geblesseerd uit



Binnen vijf minuten na rust kwam Ajax verdiend op een 2-0-voorsprong. Eerst was het Gravenberch die in de 47e minuut vanaf een meter af achttien de tijd kreeg om uit te halen en de bal schitterend in de kruising schoot. Twee minuten later bediende Dusan Tadic - ook al aangever bij de 1-0 - de opstomende Mazraoui op maat en die schoot laag en diagonaal binnen (2-0).

Met de marge van twee leek de wedstrijd zo goed als beslist, maar oud-Heerenveen-speler Anders Dreyer was namens Midtjylland van afstand tot twee keer toe dicht bij de aansluitingstreffer. Punt van zorg voor Ajax was ook dat Daley Blind geblesseerd naar de kant moest.

Dankzij Neres was er na 66 minuten weer reden tot juichen voor de thuisploeg. De Braziliaan schoot koel binnen en verzekerde Ajax zo van de winst, al scoorde Midtjylland nog wel. Na een vermeende overtreding van Mazraoui op Mabil ging de bal op de stip en de Australiër in Deense dienst schoot tien minuten voor tijd zelf raak vanaf 11 meter (3-1).

Daarmee stond de eindstand op het scorebord, maar er viel nog wel een rode kaart. Sviatchenko haalde de doorgebroken Neres onderuit, waardoor Ajax het duel tegen tien man uitspeelde en drie belangrijke punten pakte in de jacht op overwintering in de Champions League.

Ajax heeft nog alle kans om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. (Foto: Pro Shots)

