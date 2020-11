Real Madrid heeft woensdag een belangrijke zege geboekt in de strijd om een ticket voor de achtste finales van de Champions League. De Madrilenen wonnen met 0-2 van een tiental van Internazionale. Manchester City verzekerde zich eerder op de avond al van een plaats bij de laatste zestien.

Real Madrid kwam furieus uit de startblokken en leidde al na zeven minuten tegen Internazionale. Eden Hazard benutte een strafschop nadat de opkomende rechtsback Nacho van de sokken werd gelopen door Nicolò Barella.

Op slag van rust kwam Internazionale met tien man te staan. Arturo Vidal mopperde op scheidsrechter Anthony Taylor omdat hij geen penalty gaf en ging op de bon voor commentaar. Omdat Vidal daarop de scheidsrechter met zijn borst aanraakte, mocht hij inrukken met zijn tweede gele kaart.

Met tien man kon Internazionale geen vuist maken en incasseerde de ploeg van Oranje-international Stefan de Vrij een kwartier na rust de 0-2. Achraf Hakimi, die nota bene werd gekocht van Real Madrid, gleed de bal in eigen doel.

Door de overwinning is Real Madrid op koers voor plaatsing voor de achtste finales van de Champions League. 'De Koninklijke', die stroef uit de startblokken kwam met één punt uit twee duels, staat in groep B tweede met zeven punten uit vier duels. Voor Internazionale dreigt vroegtijdige uitschakeling met twee punten.

Borussia Mönchengladbach is met acht punten koploper in de groep na de 4-0-overwinning op Shakhtar Donetsk. De Bundesliga-club stond bij rust al met 3-0 voor. Volgende week kan Mönchengladbach bij Shakhtar Donetsk voor het eerst in de historie de knock-outfase van de Champions League bereiken.

Manchester City verzekerde zich woensdag van een plek bij de laatste zestien van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Manchester City al zeker van achtste finales

Manchester City was in groep C met 0-1 te sterk voor Olympiacos en verzekerde zich daarmee van een plaats bij de laatste zestien van het miljoenenbal. Het enige doelpunt van de wedstrijd in Griekenland kwam op naam van Phil Foden. De Engels international rondde een fraai hakje van Raheem Sterling af en liet Olympiacos-doelman José Sá kansloos.

Manchester City verzuimde daarna de score uit te breiden in Piraeus. De ploeg van manager Josep Guardiola, die in de Premier League op een teleurstellende dertiende plaats staat, ondernam liefst 21 doelpogingen, maar Sá hoefde slechts één keer te vissen.

Na Chelsea, Sevilla, FC Barcelona, Juventus en Bayern München is Manchester City de zesde club die een ticket voor de knock-outronde van de Champions League heeft veroverd. 'The Citizens' wonnen de eerste vier groepswedstrijden en zijn niet meer bij te halen door de nummer drie van de poule.

FC Porto heeft na de 0-2-zege bij het Olympique Marseille van bankzitter Kevin Strootman aan één punt genoeg om zich bij de laatste zestien scharen. Het duel in de Franse havenstad werd gedomineerd door rode kaarten, want beide teams eindigden met tien man. FC Porto bleef het meest koel onder de omstandigheden en scoorde twee keer, waarvan één keer vanaf de stip. Voor Marseille was het de dertiende Champions League-nederlaag op rij, een record.

Voorafgaand aan de wedstrijden in de Champions League werd er één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Diego Maradona. De Argentijnse legende overleed woensdag op zestigjarige leeftijd na een hartstilstand.

