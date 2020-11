Ajax begint woensdag met Davy Klaassen, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad aan de Champions League-wedstrijd thuis tegen Midtjylland. Het drietal, dat zondag geblesseerd uitviel in het Eredivisie-duel met Heracles Almelo, is op tijd hersteld.

Labyad en Mazraoui deden dinsdag al mee bij de laatste training van Ajax voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Deense kampioen. Klaassen sloeg de oefensessie over, maar trainer Erik ten Hag zei toen al dat hij goede hoop had dat de middenvelder kon spelen.

Antony, die tegen Heracles ontbrak in de wedstrijdselectie, is ook hersteld van een kwetsuur, maar hij begint nog op de bank. De voorhoede van Ajax wordt tegen Midtjylland gevormd door David Neres, Lassina Traoré en Dusan Tadic.

Op het middenveld start Klaassen met Labyad en Ryan Gravenberch en de achterhoede bestaat zoals verwacht uit Mazraoui, Perr Schuurs, Daley Blind en Nicolás Tagliafico.

Ajax kent slechte cijfers in ArenA

Ajax-FC Midtjylland begint woensdag om 21.00 uur. Op hetzelfde tijdstip is de aftrap bij Liverpool-Atalanta, de andere wedstrijd in groep D. Drie weken geleden won Ajax al met 1-2 bij Midtjylland. Als de Amsterdammers nu weer winnen, zijn ze zeker van minimaal de derde plaats in de groep en daarmee overwintering in de Europa League.

Een zege in de eigen Johan Cruijff ArenA is echter geen zekerheid voor de Amsterdammers: in ruim twee jaar werd op eigen veld slechts één Champions League-wedstrijd gewonnen.

Sinds de 1-0-overwinning op Benfica op 23 oktober 2018 (doelpunt Mazraoui) werd alleen nog gewonnen van Lille OSC.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Labyad; Neres, Traoré, Tadic.

Opstelling FC Midtjylland: Hansen; Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Madsen, Onyeka, Sisto; Dreyer, Kaba, Mabil.