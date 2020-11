Donny van de Beek behoorde dinsdag tot de betere spelers van Manchester United. De middenvelder had in de Champions League-wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir (4-1) een controlerende rol.

"Het ging lekker. Soms speel ik als nummer tien en soms heeft de coach me nodig in een meer controlerende rol. Het maakt me niet uit. Ook bij Ajax heb ik soms op deze positie gespeeld", zei Van de Beek na de wedstrijd op Old Trafford.

De van Ajax overgekomen middenvelder viel de laatste weken buiten de basis bij United, maar stond tegen Basaksehir in de basis. De Engelse pers was lovend over het spel van de zeventienvoudig Oranje-international.

"Onze eerste helft was erg goed, vooral de eerste twintig minuten", aldus Van de Beek. "Na rust leden we te veel balverlies en gaven we wat kansen weg, maar uiteindelijk kregen we de controle terug en maakten we nog een vierde doelpunt."

United-manager Ole Gunnar Solskjaer was ook tevreden over Van de Beek. "Hij begint net als Edinson Cavani te wennen aan onze manier van spelen. Hij kan inderdaad op meerdere posities spelen", aldus de Noor.

Na vier speelrondes is United koploper in groep H. De voorsprong op concurrenten Paris Saint-Germain en RB Leipzig is drie punten.