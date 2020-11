Ronald Koeman is erg blij met wat FC Barcelona dinsdag liet zien in het Champions League-duel met Dynamo Kiev. De Nederlandse coach boekte een welkome 0-4-overwinning met de geplaagde Spaanse topclub.

"Ik heb genoten van het collectief. Dit is wat we willen", zei Koeman. "Ik heb een hongerige ploeg gezien. We maakten vier doelpunten, belangrijke spelers konden uitrusten en de jonge spelers hebben deze minuten verdiend. Ze hebben goed gepresteerd."

De oud-bondscoach van Oranje liet spelers als Lionel Messi en Frenkie de Jong thuis, maar dat deerde zijn ploeg niet. Door doelpunten van Martin Braithwaite (twee), Sergiño Dest en Antoine Griezmann werd een ruime zege geboekt en is overwintering in de Champions League een feit.

"We hebben ons doel bereikt door een goed resultaat te boeken en de achtste finales te bereiken", aldus Koeman. "Het team maakte een energieke indruk. We waren in de eerste helft niet effectief genoeg, maar in de tweede helft wel. We mogen erg blij zijn."

Koeman beleeft een stroeve start als trainer van Barcelona. De club presteert wisselvallig, de trainer heeft te maken met blessures binnen zijn selectie en op bestuurlijk vlak is het al langer onrustig.

De volgende wedstrijd van Barcelona is zondag, wanneer Osasuna op bezoek komt in het kader van La Liga. Drie dagen later vervolgen de Catalanen het Champions League-seizoen met een uitduel met Ferencváros.