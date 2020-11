Ajax hoopt woensdag met een overwinning op FC Midtjylland zicht te houden op de knock-outfase van de Champions League. Een zege in de eigen Johan Cruijff ArenA is echter geen zekerheid voor de Amsterdammers: in ruim twee jaar werd op eigen veld slechts één Champions League-wedstrijd gewonnen.

Sinds de 1-0-overwinning op Benfica op 23 oktober 2018 (doelpunt Noussair Mazraoui) werd alleen nog gewonnen van Lille OSC. Door treffers van Quincy Promes, Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico eindigde die wedstrijd vorig jaar op 17 september in 3-0.

De overige zeven thuisduels sinds de zege op Benfica leverden geen winst op, al troffen de Amsterdammers sterke tegenstanders. Ajax bleef thuis zonder overwinning tegen Bayern München (3-3), Real Madrid (1-2), Juventus (1-1), Tottenham Hotspur (2-3), Chelsea (0-1), Valencia (0-1) en Liverpool (0-1).

Ajax verloor dus de laatste drie thuiswedstrijden. Het kwam slechts één keer voor dat een Nederlandse club vier opeenvolgende thuiswedstrijden verloor in het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV ging tussen 1992 en 1997 onderuit tegen AC Milan (1-2), IFK Göteborg (1-3), FC Porto (0-1) en Dynamo Kiev (1-3).

Ajax al drie thuisduels zonder doelpunt

In de laatste drie thuisduels werd ook niet gescoord door Ajax. Sterker nog: de laatste dertien Champions League-doelpunten van de Amsterdammers werden allemaal in uitwedstrijden gemaakt.

Als de ploeg van trainer Erik ten Hag ook tegen Midtjylland droog blijft staan, dan belandt Ajax in een select rijtje. Slechts drie clubs - Dinamo Zagreb, Deportivo La Coruña en Real Sociedad - kregen het in vier opeenvolgende thuiswedstrijden in de Champions League niet voor elkaar om te scoren.

Mocht Ajax tegen Midtjylland op voorsprong komen, dan lijkt dat de basis voor in ieder geval een punt. De 34-voudig landskampioen is namelijk ongeslagen in alle 46 Champions League-groepswedstrijden waarin de leiding werd genomen.

Ajax-FC Midtjylland begint woensdag om 21.00 uur. Op hetzelfde tijdstip is de aftrap bij Liverpool-Atalanta, de andere wedstrijd in groep D.

