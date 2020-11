Paris Saint-Germain heeft dinsdag de cruciale wedstrijd tegen RB Leipzig in de groepsfase van de Champions League met 1-0 gewonnen. Bij Borussia Dortmund eiste Erling Haaland weer eens een hoofdrol voor zich op met twee doelpunten in het met 3-0 gewonnen duel met Club Brugge.

Neymar maakte in de elfde minuut het enige doelpunt voor Paris Saint-Germain tegen Leipzig, een wedstrijd die onder leiding stond van scheidsrechter Danny Makkelie. De Braziliaan benutte een penalty, nadat Ángel Di María in het zestienmetergebied werd neergehaald door Marcel Sabitzer.

Bij Leipzig miste Emil Forsberg twee grote kansen op de gelijkmaker. Mitchel Bakker maakte de negentig minuten vol bij PSG en Justin Kluivert viel halverwege de tweede helft in bij de bezoekers.

Dankzij de overwinning komt PSG net als Leipzig op zes punten. De Fransen, die vorig seizoen de finale verloren, staan dankzij een beter onderling resultaat boven de Duitsers.

Manchester United viert de treffer van Marcus Rashford. (Foto: Pro Shots)

Fernandes leidt ruime zege United in

Manchester United gaat in dezelfde groep met negen punten aan kop. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer was op Old Trafford met 4-1 te sterk voor Istanbul Basaksehir.

Bruno Fernandes maakte de eerste twee treffers voor United, waarbij Donny van de Beek de hele wedstrijd meespeelde. Fernandes opende de score met een schitterend afstandsschot en verdubbelde de marge door te profiteren van geklungel van doelman Mert Günok.

Nog voor rust zorgde Marcus Rashford uit een penalty voor de 3-0. Een kwartier voor tijd deed voormalig Go Ahead Eagles-middenvelder Deniz Türüç uit een vrije trap wat terug namens Basaksehir en in blessuretijd bepaalde invaller Daniel James de eindstand met een intikker.

Erling Haaland was met twee goals opnieuw belangrijk voor Borussia Dortmund. (Foto: Pro Shots)

Haaland helpt Dortmund aan winst

In groep F opende Haaland in de achttiende minuut met een schot in de korte hoek de score voor Borussia Dortmund tegen Club Brugge. Op slag van rust tekende Jadon Sancho met een fraaie vrije trap in de linkerbovenhoek voor de 2-0 en na een uur spelen maakte Haaland met een schot uit de draai zijn tweede van de avond.

De pas zestienjarige Dortmund-aanvaller Youssoufa Moukoko kon de jongste Champions League-debutant ooit worden, maar hij bleef op de bank. Bij Club Brugge deed Ruud Vormer de hele wedstrijd mee en werd Noa Lang een kwartier voor tijd gewisseld.

In dezelfde poule was Lazio met 3-1 te sterk voor FC Zenit. Ciro Immobile vond twee keer het net voor de Italianen, waarvan eenmaal uit een penalty. Marco Parolo maakte de andere goal voor Lazio, waarbij Wesley Hoedt de hele wedstrijd actief was. Artem Dzyuba scoorde namens de Russen.

Dortmund gaat met tien punten aan kop in groep F en heeft één punt voorsprong op nummer twee Lazio. Club Brugge staat met vier punten derde en Zenit is met één punt hekkensluiter.

