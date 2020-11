Trainer Brian Priske van FC Midtjylland denkt dat het mogelijk is voor zijn ploeg om punten te pakken in het Champions League-duel met Ajax van woensdag. De Deen beseft wel dat het een lastig karwei wordt voor zijn formatie.

"We hebben ons verloren duel met Ajax uitgebreid geëvalueerd", zei Priske dinsdag in de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax. "Ik heb het idee dat alle spelers beseffen wat ze moeten leveren. We weten waar het om draait als we het veld betreden. We kunnen zeker punten mee naar huis nemen."

"We moeten dan wel een geweldige wedstrijd spelen", vervolgde hij. "We moeten er meer dan negentig minuten bovenop zitten, de duels stevig aangaan en compact spelen, ongeacht of we op de aanval of verdedigend spelen."

Midtjylland, dat debuteert in het hoofdtoernooi van de Champions League, is na drie groepswedstrijden nog zonder punten. Wel maakte de Deense kampioen het Liverpool en Ajax niet gemakkelijk.

De spelers en coach van FC Midtjylland tijdens de training op De Toekomst. (Foto: ANP)

'We zijn al tweemaal dicht bij een resultaat geweest'

Eind oktober had Midtjylland op Anfield tot in blessuretijd uitzicht op een gelijkspel tegen Liverpool (2-0-verlies) en drie weken geleden boekte Ajax een moeizame overwinning in Denemarken (1-2).

"In een moeilijk poule zijn we dus al tweemaal dicht bij een resultaat geweest", concludeerde Priske. "Als nieuwkomer op dit niveau moeten we ons steeds aanpassen. Maar we hebben wel de kwaliteiten om punten te pakken."

De wedstrijd tussen Ajax en FC Midtjylland begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League