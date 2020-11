Ajax kan woensdag in het Champions League-duel met FC Midtjylland waarschijnlijk weer beschikken over Davy Klaassen. Ook Antony, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zijn vermoedelijk inzetbaar voor de thuiswedstrijd tegen de Deense club.

Trainer Erik ten Hag vertelde dinsdag op zijn persconferentie dat Klaassen 's middags niet meer zou trainen. De middenvelder, die zondag tegen Heracles Almelo (5-0-zege) geblesseerd uitviel, krijgt desondanks een basisplaats tegen de Denen.

"Als Klaassen kan rennen, gaat hij starten", aldus Ten Hag. "Ik hoop en verwacht dat hij morgen fit is, maar houd nog wel een kleine slag om de arm."

Behalve de langdurig geblesseerde Mohammed Kudus kan Ajax over de volledige selectie beschikken. De coronatests voor het duel met de Deense kampioen bleken allemaal negatief.

Tegen Heracles vielen ook Mazraoui en Labyad geblesseerd uit, terwijl Antony ontbrak met een lichte blessure. Dit trio staat dinsdag weer op het trainingsveld.

Ten Hag zal waarschijnlijk niet alle herstelde spelers in de basis zetten, omdat ze het mogelijk niet negentig minuten volhouden. "Het is wel een afweging om er een paar op de bank te laten beginnen. Dan is Klaassen de eerste die ik erin zet", zei de trainer.

Stand Groep D Champions League 1. Liverpool 3-9 (+8)

2. Ajax 3-4 (0)

3. Atalanta Bergamo 3-4 (-1)

4. FC Midtjylland 3-0 (-7)

Ten Hag baalt van slechte grasmat

Ajax meldde eerder dit seizoen dat Europees overwinteren (Europa League of Champions League) de doelstelling is, maar Ryan Gravenberch zei dat hij van Midtjylland wilde winnen omdat het zijn ambitie is om ook na de winter in de Champions League te spelen.

De middenvelder beseft dat zijn ploeg wel beter moet spelen dan vorige maand, toen ternauwernood met 1-2 werd gewonnen van Midtjylland. "We begonnen toen goed, maar zakten daarna weg. Morgen moeten we de hele wedstrijd goed spelen."

Opvallend genoeg presteert Ajax de laatste jaren in de Champions League beter in uitwedstrijden dan in thuiswedstrijden. "Misschien moeten we thuis wat meer geduld aan de dag brengen, omdat tegenstanders minder ruimte weggeven", giste Ten Hag naar een oorzaak.

Daarnaast zit de trainer in zijn maag met de slechte grasmat in de Johan Cruijff ArenA. "We hebben een goed veld nodig om ons eigen spel te kunnen spelen. Maar ook op een slechte mat moeten we van Midtjylland winnen."

