Mohamed Salah kan woensdag spelen in het Champions League-duel van Liverpool met Atalanta. De vedette van de Engelse kampioen is weer fit na een coronabesmetting.

"Mohameds coronatest was negatief - zoals al onze testen negatief waren - dus als er niks verandert, kan hij morgen spelen", zei Liverpool-trainer Jürgen Klopp dinsdag op zijn persconferentie.

De 28-jarige Salah testte tijdens de interlandperiode twee keer positief in Egypte. Vervolgens bleek uit gelekte beelden dat hij op de bruiloft van zijn broer geen afstand had gehouden van de andere genodigden.

De aanvaller miste zondag de Premier League-topper tegen Leicester City (3-0-zege), maar mocht maandag na meerdere negatieve coronatesten weer trainen. "Hij heeft heel goed getraind", aldus Klopp, die bevestigde dat Salah ook negatief testte bij een door de UEFA georganiseerde test.

Liverpool en Atalanta zitten in de Champions League-groep van Ajax. 'The Reds' staan eerste in poule D met negen punten uit drie duels. De ploeg van Klopp won drie weken geleden met maar liefst 0-5 van Atalanta.

Ajax speelt woensdagavond thuis tegen het Deense FC Midtjylland (aftrap 21.00 uur). De Amsterdammers hebben net als Atalanta vier punten uit drie duels.

120 Samenvatting Atalanta-Liverpool (0-5)

