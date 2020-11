Trainer Mircea Lucescu van Dynamo Kiev betwijfelt of zijn ploeg dinsdagavond in het Champions League-duel met FC Barcelona in het voordeel is door de afwezigheid van sterspeler Lionel Messi. De Argentijn krijgt rust van trainer Ronald Koeman.

"Messi geeft Barcelona in de voorhoede natuurlijk altijd een extra impuls. Maar zijn absentie is ook voordelig, want Barcelona zal straks verdedigend beter zijn", zei Lucescu maandagavond op zijn persconferentie voor het treffen in Kiev.

De 33-jarige Messi, die dit seizoen in de Champions League tot dusver drie keer scoorde, staat niet bekend als een speler die meeverdedigt. De laatste tijd valt steeds vaker op dat de 140-voudig international geen enkele inspanning wil leveren om defensief zijn steentje bij te dragen.

Overigens is Messi niet de enige vaste kracht die ontbreekt in Oekraïne. Frenkie de Jong krijgt eveneens rust van Koeman, terwijl onder anderen Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Ansu Fati en Sergi Roberto geblesseerd zijn.

"Maar er zal hoe dan ook een FC Barcelona-waardig elftal staan", waarschuwde Lucescu. "Er staan spelers in het veld die voor veel geld zijn gekocht en dus van een heel hoog niveau zijn. Zelfs de jonge spelers van 21 of 22 jaar hebben al genoeg kwaliteiten en ervaring."

'We spelen tegen een van de beste teams ter wereld'

Dynamo Kiev verloor de eerste ontmoeting met Barcelona begin november met 2-1, al dwongen de Oekraïners genoeg kansen af in Camp Nou. Daar komt bij dat de Catalanen de laatste weken niet overtuigen en zaterdag bij Atlético Madrid (1-0) een nieuwe domper incasseerden, maar Lucescu wil Barcelona niet tekortdoen.

"We spelen tegen een van de beste teams in de wereld. Het is duidelijk dat Barcelona door een moeilijke periode gaat, met de onrust over een mogelijk vertrek van Messi en een nieuwe coach aan het roer. Ze hebben tijd nodig, maar ik weet zeker dat Barcelona hier doorheen komt", besloot de coach van Dynamo Kiev.

De wedstrijd tussen Dynamo Kiev en FC Barcelona begint dinsdag om 21.00 uur. Het andere duel in groep G gaat tussen het Juventus van Matthijs de Ligt en het Hongaarse Ferencváros.

Barcelona, met negen punten uit drie duels nog foutloos in de poule, plaatst zich bij een zege in Kiev voor de achtste finales van de Champions League. Een gelijkspel is ook genoeg als Ferencváros niet wint bij Juventus.

