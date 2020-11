Thomas Tuchel ziet de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen RB Leipzig als een finale. Wanneer de verliezend finalist van afgelopen seizoen verliest, heeft de ploeg overwintering in het toernooi niet meer in eigen hand.

PSG kan halverwege de groepsfase alleen teren op een overwinning tegen Basaksehir. Van de voornaamste concurrenten, RB Leipzig en Manchester United, werd verloren. De Franse topclub staat daarmee slechts derde in groep H.

"Deze wedstrijd is voor ons een finale en zo benaderen we die ook", zei Tuchel maandag op zijn persconferentie. "De mentaliteit binnen de groep is goed en de spelers zijn er klaar voor. We hebben veel vertrouwen in onszelf."

Tuchel hamert erop dat zijn ploeg in het eigen Parc des Princes niet met angst in de benen mag spelen. "We moeten moediger zijn in de aanval en meer initiatief tonen. Ik wil niet dat we spelen met de vrees om een doelpunt tegen te krijgen."

Basisplaats voor niet geheel fitte Neymar

Om te onderstrepen hoe belangrijk het duel is voor PSG doet Tuchel dinsdag vanaf het begin een beroep op Neymar. De Braziliaan is nog niet helemaal fit na een liesblessure en speelde vrijdag in de met 3-2 verloren competitiewedstrijd tegen AS Monaco maar een half uur mee.

"Hij is nog niet helemaal de oude, maar zal zeker in de basis staan", verklaarde de Duitse trainer. "Dat kan hij aan, zowel in fysiek als in mentaal opzicht. Al hoop ik niet dat het alleen op hem aan zal komen."

Tuchel wijst daarom ook naar Kylian Mbappé. De Franse spits is topscorer in de Ligue 1, maar wist in de Champions League het hele kalenderjaar nog geen doelpunt te maken. "Als hij niet scoort, heeft dat veel impact. We hebben zijn goals nodig, maar ik weet dat hij er alles aan doet."

Het duel tussen PSG en RB Leipzig begint dinsdag om 21.00 uur. Op hetzelfde tijdstip trappen Manchester United en Basaksehir af op Old Trafford.

