Ole Gunnar Solskjaer baalt ervan dat hij nu al vragen krijgt over zijn baan bij Manchester United. De manager werd woensdag naar zijn toekomst gevraagd nadat zijn ploeg in de Champions League tegen Istanbul Basaksehir (2-1-verlies) opnieuw had teleurgesteld.

"Ik wil niet op zulke dingen reageren. Het is nog vroeg en meningen zijn er altijd. We moeten sterk blijven. Ik ben aangesteld om een klus te klaren en ik vul dat samen met mijn staf zo goed mogelijk in", zei Solskjaer na het duel in Turkije.

"Het is niet makkelijk om nu positief te zijn, want het is nu eenmaal niet goed als je op deze manier verliest. Maar mijn spelers zijn goed genoeg en we hebben zaterdag weer een nieuwe kans."

United stond bij beide tegendoelpunten in Turkije niet goed opgesteld, waardoor veel ruimte werd weggegeven. De nederlaag volgde op een 0-1-verlies tegen Arsenal, wat de vierde verliespartij in de Premier League was.

"We waren de hele wedstrijd niet goed genoeg", aldus Solskjaer. "Bij de 1-0 namen we een korte corner en vergaten we de organisatie achterin. Er was een gebrek aan communicatie en we namen slechte beslissingen. Dat kan niet op dit niveau."

Solskjaer is sinds maart vorig jaar in dienst bij United, nadat hij vanaf december 2018 al interim-manager was bij de club waar hij als speler jaren succesvol was. Zaterdag komt Everton in competitieverband naar Old Trafford.

