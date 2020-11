Thomas Tuchel maakt zich niet al te druk om de beroerde situatie van Paris Saint-Germain en de kritiek die hij daarop krijgt. De Franse topclub verloor woensdag met 2-1 bij RB Leipzig en heeft na drie groepsduels pas drie punten.

Tuchel liet aan de vooravond van de wedstrijd in zijn vaderland Duitsland al weten dat de kritiek hem verbaast en dat hij op wat meer krediet had gerekend na vorig seizoen, waarin vier prijzen werden gepakt en de Champions League-finale werd gehaald.

"Maar het is voor mij geen probleem, want die kritiek bestaat voor mij niet. Ik ben alleen maar bezig met het werk dat ik samen met het team en de staf lever", zei Tuchel na de nederlaag in Leipzig.

"Er werd me dinsdag ook iets over mijn toekomst gevraagd en dat is geen probleem, maar dit is niet het moment om het daarover te hebben. De huidige situatie heeft geen invloed op mijn werk. Of we nu winnen of verliezen, er verandert niets."

PSG kwam woensdag nog vroeg op 0-1 dankzij Ángel Di María, die niet veel later de kans op 0-2 liet liggen door een strafschop te missen. In het restant van de wedstrijd scoorden Christopher Nkunku en Emil Forsberg voor Leipzig en kregen PSG-spelers Idrissa Gueye en Presnel Kimpembe allebei twee keer geel en dus rood.

Na drie duels staat PSG met drie punten derde in groep H. Manchester United en RB Leipzig, de nummers één en twee, hebben zes punten. Nummer vier Istanbul Basaksehir heeft net als PSG drie punten.

364 Samenvatting RB Leipzig-PSG (2-1)

