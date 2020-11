Ronald Koeman is doelman Marc-André ter Stegen dankbaar na de 2-1-zege op Dynamo Kiev. De weer fitte doelman voorkwam met enkele knappe reddingen dat FC Barcelona tegen zijn eerste puntenverlies in de Champions League aan liep.

"Ter Stegen heeft aangetoond dat hij een geweldige keeper is", zei Koeman woensdag kort na de wedstrijd in Camp Nou. "Hoewel hij pas weer een week in training is, deed hij het uitstekend."

Barcelona kwam op een 2-0-voorsprong door een penalty van Lionel Messi en een kopbal van Gerard Piqué, maar had het aan de Duitse keeper te danken dat het verzwakte Kiev niet verder kwam dan de aansluitingstreffer van Viktor Tsyganov. De Oekraïense club miste door het coronavirus een aantal belangrijke spelers in Catalonië.

"We verloren de controle over de wedstrijd, zeker zonder bal waren we niet goed", zag Koeman. "Soms lukt het even niet om druk te zetten. Als je druk zet, dan moet je dat met het hele team doen. Daar moeten we goed naar kijken. Want we beseffen dat het beter moet doen vandaag."

De oud-bondscoach begon veelbelovend bij Barcelona, maar met maar twee punten uit de laatste vier competitieduels trad daarna het verval in.

Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen brengt onder toeziend oog van Frenkie de Jong redding. (Foto: Pro Shots)

Ter Stegen speelde pas eerste duel van seizoen

Ter Stegen speelde pas zijn eerste duel van het seizoen nadat hij herstelde van een knieblessure. Ook verdediger Piqué vindt dat de zege voor een groot deel te danken was aan de doelman. "Ter Stegen had een paar knappe reddingen vandaag. Hij had een grote bijdrage aan de overwinning."

Hoewel Barcelona met de volle negen punten uit drie duels hard op weg is naar een plek in de knock-outfase, ziet Piqué zijn ploeg niet als grote kanshebber voor de eindzege.

"We mogen misschien niet de favoriet zijn in de Champions League, vanwege onze prestaties van de laatste jaren. Maar als we hard werken met onze groep talentvolle en jonge spelers, dan komen de resultaten vanzelf weer", zei de Spanjaard.

Piqué: 'Tussenjaar bestaat niet bij deze club'

Onder Koeman is 'Barça' een nieuwe weg ingeslagen en dat gaat de eeste maanden samen met wisselende uitslagen en soms moeizaam spel.

"De club ondergaat een transitie. De afgelopen jaren werden we steeds een klein beetje minder goed en nu proberen we dat om te draaien", analyseerde Piqué. "Dat is geen makkelijk proces, maar we willen elke wedstrijd een goed resultaat boeken."

"Bij een club als Barcelona bestaan er geen tussenjaren. We hebben geen tijd te verliezen, hopelijk gaat het snel weer beter", aldus Piqué.

Stand in groep G 1. Barcelona 3-9 (+7)

2. Juventus 3-6 (+3)

3. Dynamo Kiev 3-1 (-3)

4. Ferencvaros 3-1 (-7)

